29 марта 2023

Bloomberg выяснил планы США прекратить производство гиперзвуковой ракеты

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США видят больше перспектив у гиперзвуковой ударной крылатой ракеты Raytheon, сообщило Bloomberg Фото:

Военно-воздушные силы США не будут продолжать производство гиперзвуковых ракет AGM-183A, разрабатываемых Lockheed Martin Corp. Об этом сообщает заместитель министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер.

«ВВС страны не намерены осуществлять разработки гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A. Несмотря на то, что будут проведены два дополнительных летных испытания для сбора важных данных», — передает слова Хантера Bloomberg.

Он не уточнил причину отказа от программы Lockheed. Однако ранее, по информации издания, испытание ARRW провалилось после того, как во время полета была потеряна связь с оружием. По информации агентства, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что власти видят больше перспектив у гиперзвуковой ударной крылатой ракеты Raytheon. По его мнению, она совместима с большим количеством американских самолетов, пишет Bloomberg.

Ранее издания Daily Express сообщало, в США разрабатывают новое оружие — сверхзвуковую ракету быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) AGM-183A. Ракета способна лететь в 20 раз быстрее скорости звука или более 15 тысяч миль в час. При этом США также выражали опасения по поводу испытаний Россией ракеты «Сармат РС-28», которая имеет способность поражать цели в любой точке мира. Отмечалось, что оружие по своим характеристикам не имеет равных.

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Военно-воздушные силы США не будут продолжать производство гиперзвуковых ракет AGM-183A, разрабатываемых Lockheed Martin Corp. Об этом сообщает заместитель министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер. «ВВС страны не намерены осуществлять разработки гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A. Несмотря на то, что будут проведены два дополнительных летных испытания для сбора важных данных», — передает слова Хантера Bloomberg. Он не уточнил причину отказа от программы Lockheed. Однако ранее, по информации издания, испытание ARRW провалилось после того, как во время полета была потеряна связь с оружием. По информации агентства, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что власти видят больше перспектив у гиперзвуковой ударной крылатой ракеты Raytheon. По его мнению, она совместима с большим количеством американских самолетов, пишет Bloomberg. Ранее издания Daily Express сообщало, в США разрабатывают новое оружие — сверхзвуковую ракету быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) AGM-183A. Ракета способна лететь в 20 раз быстрее скорости звука или более 15 тысяч миль в час. При этом США также выражали опасения по поводу испытаний Россией ракеты «Сармат РС-28», которая имеет способность поражать цели в любой точке мира. Отмечалось, что оружие по своим характеристикам не имеет равных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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