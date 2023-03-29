Bloomberg выяснил планы США прекратить производство гиперзвуковой ракеты

30 марта 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

США видят больше перспектив у гиперзвуковой ударной крылатой ракеты Raytheon, сообщило Bloomberg Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Военно-воздушные силы США не будут продолжать производство гиперзвуковых ракет AGM-183A, разрабатываемых Lockheed Martin Corp. Об этом сообщает заместитель министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер. «ВВС страны не намерены осуществлять разработки гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A. Несмотря на то, что будут проведены два дополнительных летных испытания для сбора важных данных», — передает слова Хантера Bloomberg. Он не уточнил причину отказа от программы Lockheed. Однако ранее, по информации издания, испытание ARRW провалилось после того, как во время полета была потеряна связь с оружием. По информации агентства, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что власти видят больше перспектив у гиперзвуковой ударной крылатой ракеты Raytheon. По его мнению, она совместима с большим количеством американских самолетов, пишет Bloomberg. Ранее издания Daily Express сообщало, в США разрабатывают новое оружие — сверхзвуковую ракету быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) AGM-183A. Ракета способна лететь в 20 раз быстрее скорости звука или более 15 тысяч миль в час. При этом США также выражали опасения по поводу испытаний Россией ракеты «Сармат РС-28», которая имеет способность поражать цели в любой точке мира. Отмечалось, что оружие по своим характеристикам не имеет равных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военно-воздушные силы США не будут продолжать производство гиперзвуковых ракет AGM-183A, разрабатываемых Lockheed Martin Corp. Об этом сообщает заместитель министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер. «ВВС страны не намерены осуществлять разработки гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A. Несмотря на то, что будут проведены два дополнительных летных испытания для сбора важных данных», — передает слова Хантера Bloomberg. Он не уточнил причину отказа от программы Lockheed. Однако ранее, по информации издания, испытание ARRW провалилось после того, как во время полета была потеряна связь с оружием. По информации агентства, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что власти видят больше перспектив у гиперзвуковой ударной крылатой ракеты Raytheon. По его мнению, она совместима с большим количеством американских самолетов, пишет Bloomberg. Ранее издания Daily Express сообщало, в США разрабатывают новое оружие — сверхзвуковую ракету быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) AGM-183A. Ракета способна лететь в 20 раз быстрее скорости звука или более 15 тысяч миль в час. При этом США также выражали опасения по поводу испытаний Россией ракеты «Сармат РС-28», которая имеет способность поражать цели в любой точке мира. Отмечалось, что оружие по своим характеристикам не имеет равных.