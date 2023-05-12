12 мая 2023

При ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий

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Виды города. Пермь, 03, станция скорой помощи, скорая помошь
Депутат получил легкое ранение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий ранен в результате удара по Луганску. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК).

«По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела г. Луганск, ранение получил депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий», — сообщили в telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК». Позже сам депутат сообщил, что получил легкое ранение.

Ранее предполагалось, что два взрыва, прогремевших в Луганске, произошли из-за обстрела крылатыми ракетами Storm Shadow. Позже в представительстве ЛНР в СЦКК предположили, что ВСУ обстреляли город двумя крылатыми ракетами, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

По информации врио главы ЛНР Леонида Пасечника, при атаке Луганска со стороны ВСУ пострадали шестеро детей.

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Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий ранен в результате удара по Луганску. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК). «По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела г. Луганск, ранение получил депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий», — сообщили в telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК». Позже сам депутат сообщил, что получил легкое ранение. Ранее предполагалось, что два взрыва, прогремевших в Луганске, произошли из-за обстрела крылатыми ракетами Storm Shadow. Позже в представительстве ЛНР в СЦКК предположили, что ВСУ обстреляли город двумя крылатыми ракетами, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». По информации врио главы ЛНР Леонида Пасечника, при атаке Луганска со стороны ВСУ пострадали шестеро детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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