При ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий ранен в результате удара по Луганску. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК).
«По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела г. Луганск, ранение получил депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий», — сообщили в
Ранее предполагалось, что два взрыва, прогремевших в Луганске, произошли из-за обстрела крылатыми ракетами Storm Shadow. Позже в представительстве ЛНР в СЦКК предположили, что ВСУ обстреляли город двумя крылатыми ракетами, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».
По информации врио главы ЛНР Леонида Пасечника, при атаке Луганска со стороны ВСУ пострадали шестеро детей.
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