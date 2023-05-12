При ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий 13 мая 2023 в 01:45 Размер текста - 17 + Депутат получил легкое ранение Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий ранен в результате удара по Луганску. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК). «По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела г. Луганск, ранение получил депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий», — сообщили в telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК». Позже сам депутат сообщил, что получил легкое ранение. Ранее предполагалось, что два взрыва, прогремевших в Луганске, произошли из-за обстрела крылатыми ракетами Storm Shadow. Позже в представительстве ЛНР в СЦКК предположили, что ВСУ обстреляли город двумя крылатыми ракетами, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». По информации врио главы ЛНР Леонида Пасечника, при атаке Луганска со стороны ВСУ пострадали шестеро детей. Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий ранен в результате удара по Луганску. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК). «По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела г. Луганск, ранение получил депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий», — сообщили в telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК». Позже сам депутат сообщил, что получил легкое ранение. Ранее предполагалось, что два взрыва, прогремевших в Луганске, произошли из-за обстрела крылатыми ракетами Storm Shadow. Позже в представительстве ЛНР в СЦКК предположили, что ВСУ обстреляли город двумя крылатыми ракетами, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». По информации врио главы ЛНР Леонида Пасечника, при атаке Луганска со стороны ВСУ пострадали шестеро детей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям