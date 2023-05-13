Власти ХМАО и ЯНАО улучшат качество лечения детей с редкими заболеваниями

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Власти ХМАО и ЯНАО подписали соглашение с фондом «Круг добра» Фото:

Фонд «Круг добра» подписал соглашение с одиннадцатью субъектами РФ, в числе которых находятся ХМАО и ЯНАО, что позволит улучшить систему оказание помощи в лечении детей с редкими заболеваниями. Об этом сообщил председатель фонда протоиерей Александр Ткаченко.

«Эксперты фонда консультируют специалистов, которые работают с пациентами, поскольку их заболевания редкие. Лечение таких больных сложное, для этого используются уникальные лекарственные препараты. Чтобы выстроить работу по максимально оперативной подаче заявок, фонду необходимо подписать соглашения с каждым субъектом и проработать все детали механизма взаимодействия», — приводит слова Александра Ткаченко ТАСС.

Фонд «Круг добра» будет обеспечивать детей с редкими заболеваниями дорогостоящими препаратами, имеющимися в наличии, а также закупать технические средства для реабилитации, которые не оплачиваются министерством труда и не входят в федеральный перечень. Для реабилитации ХМАО и ЯНАО должны подготовить местных специалистов, которые будут работать с пациентами.

Ранее URA.RU рассказало, что в России увеличат выпуск изотопов, используемых для лечения раковых больных. Изотопы медицинского назначения йод-125, йод-131 и молибден-99 выпускаются на Ленинградской АЭС.

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Фонд «Круг добра» подписал соглашение с одиннадцатью субъектами РФ, в числе которых находятся ХМАО и ЯНАО, что позволит улучшить систему оказание помощи в лечении детей с редкими заболеваниями. Об этом сообщил председатель фонда протоиерей Александр Ткаченко. «Эксперты фонда консультируют специалистов, которые работают с пациентами, поскольку их заболевания редкие. Лечение таких больных сложное, для этого используются уникальные лекарственные препараты. Чтобы выстроить работу по максимально оперативной подаче заявок, фонду необходимо подписать соглашения с каждым субъектом и проработать все детали механизма взаимодействия», — приводит слова Александра Ткаченко ТАСС. Фонд «Круг добра» будет обеспечивать детей с редкими заболеваниями дорогостоящими препаратами, имеющимися в наличии, а также закупать технические средства для реабилитации, которые не оплачиваются министерством труда и не входят в федеральный перечень. Для реабилитации ХМАО и ЯНАО должны подготовить местных специалистов, которые будут работать с пациентами. Ранее URA.RU рассказало, что в России увеличат выпуск изотопов, используемых для лечения раковых больных. Изотопы медицинского назначения йод-125, йод-131 и молибден-99 выпускаются на Ленинградской АЭС.
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