Две жительницы Челябинской области задержаны за ложные сообщения о минировании

В Челябинской области задержаны две местные жительницы, которые оставили ложные сообщения о минировании административных зданий. По данным ГУ МВД по Челябинской области, обе задержанные были пьяны.
«В органы внутренних дел Миасса и Коркинского района были доставлены местные жительницы 1959 и 1988 годов рождения, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Из хулиганских побуждений они оставили по телефону ложную информацию о якобы существующей угрозе», — уточнили в полицейском главке региона.
По сообщениям о минировании были проведены проверочные мероприятия. Опасных предметов обнаружено не было. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Ранее сообщалось, что в Миассе был задержан мужчина, который грозился взорвать дом. Он сделал это из хулиганских побуждений, когда распивал спиртное.
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