Две жительницы Челябинской области задержаны за ложные сообщения о минировании

13 мая 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Женщины сообщали о минировании по телефону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области задержаны две местные жительницы, которые оставили ложные сообщения о минировании административных зданий. По данным ГУ МВД по Челябинской области, обе задержанные были пьяны. «В органы внутренних дел Миасса и Коркинского района были доставлены местные жительницы 1959 и 1988 годов рождения, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Из хулиганских побуждений они оставили по телефону ложную информацию о якобы существующей угрозе», — уточнили в полицейском главке региона. По сообщениям о минировании были проведены проверочные мероприятия. Опасных предметов обнаружено не было. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Ранее сообщалось, что в Миассе был задержан мужчина, который грозился взорвать дом. Он сделал это из хулиганских побуждений, когда распивал спиртное.

В Челябинской области задержаны две местные жительницы, которые оставили ложные сообщения о минировании административных зданий. По данным ГУ МВД по Челябинской области, обе задержанные были пьяны. «В органы внутренних дел Миасса и Коркинского района были доставлены местные жительницы 1959 и 1988 годов рождения, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Из хулиганских побуждений они оставили по телефону ложную информацию о якобы существующей угрозе», — уточнили в полицейском главке региона. По сообщениям о минировании были проведены проверочные мероприятия. Опасных предметов обнаружено не было. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Ранее сообщалось, что в Миассе был задержан мужчина, который грозился взорвать дом. Он сделал это из хулиганских побуждений, когда распивал спиртное.