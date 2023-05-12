12 мая 2023

Две жительницы Челябинской области задержаны за ложные сообщения о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, телефон, ростелеком
Женщины сообщали о минировании по телефону Фото:

В Челябинской области задержаны две местные жительницы, которые оставили ложные сообщения о минировании административных зданий. По данным ГУ МВД по Челябинской области, обе задержанные были пьяны.

«В органы внутренних дел Миасса и Коркинского района были доставлены местные жительницы 1959 и 1988 годов рождения, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Из хулиганских побуждений они оставили по телефону ложную информацию о якобы существующей угрозе», — уточнили в полицейском главке региона.

По сообщениям о минировании были проведены проверочные мероприятия. Опасных предметов обнаружено не было. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ранее сообщалось, что в Миассе был задержан мужчина, который грозился взорвать дом. Он сделал это из хулиганских побуждений, когда распивал спиртное.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области задержаны две местные жительницы, которые оставили ложные сообщения о минировании административных зданий. По данным ГУ МВД по Челябинской области, обе задержанные были пьяны. «В органы внутренних дел Миасса и Коркинского района были доставлены местные жительницы 1959 и 1988 годов рождения, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Из хулиганских побуждений они оставили по телефону ложную информацию о якобы существующей угрозе», — уточнили в полицейском главке региона. По сообщениям о минировании были проведены проверочные мероприятия. Опасных предметов обнаружено не было. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Ранее сообщалось, что в Миассе был задержан мужчина, который грозился взорвать дом. Он сделал это из хулиганских побуждений, когда распивал спиртное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...