12 мая 2023

В ХМАО запустили чат-бот для поддержки участников СВО и их семей

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, телефон, сотовая связь, армия, спецоперация, силовые структуры, солдат
На данный момент сервис работает в мессенджере telegram Фото:
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В Ханты-Мансийском автономном округе запустили чат-бот «Патронаж» для информирования участников СВО и их семей о доступных мерах поддержки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства.

«В автономном округе начал работу чат-бот „Патронаж“. Сервис поможет узнать о мерах поддержки участников спецоперации и их семей», — говорится в сообщении.

Благодаря сервису югорчане в режиме «единого окна» смогут оформить необходимые документы для разных социальных услуг и пособий. Подключиться к электронному помощнику поможет социальный координатор, закрепленный за семьей военнослужащего.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО внедрен чат-бот с типовыми вопросами и ответами о частичной мобилизации. Сервис работает в мессенджере telegram.

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В Ханты-Мансийском автономном округе запустили чат-бот «Патронаж» для информирования участников СВО и их семей о доступных мерах поддержки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства. «В автономном округе начал работу чат-бот „Патронаж“. Сервис поможет узнать о мерах поддержки участников спецоперации и их семей», — говорится в сообщении. Благодаря сервису югорчане в режиме «единого окна» смогут оформить необходимые документы для разных социальных услуг и пособий. Подключиться к электронному помощнику поможет социальный координатор, закрепленный за семьей военнослужащего. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО внедрен чат-бот с типовыми вопросами и ответами о частичной мобилизации. Сервис работает в мессенджере telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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