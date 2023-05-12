В ХМАО запустили чат-бот для поддержки участников СВО и их семей

В Ханты-Мансийском автономном округе запустили чат-бот «Патронаж» для информирования участников СВО и их семей о доступных мерах поддержки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства.
«В автономном округе начал работу чат-бот „Патронаж“. Сервис поможет узнать о мерах поддержки участников спецоперации и их семей», — говорится в сообщении.
Благодаря сервису югорчане в режиме «единого окна» смогут оформить необходимые документы для разных социальных услуг и пособий. Подключиться к электронному помощнику поможет социальный координатор, закрепленный за семьей военнослужащего.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО внедрен чат-бот с типовыми вопросами и ответами о частичной мобилизации. Сервис работает в мессенджере telegram.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.