13 мая 2023
12 мая 2023

В Курганской области ищут поджигателей с помощью квадрокоптеров

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Курганские патрули ищут нарушителей мер пожарной безопасности с помощью квадрокоптеров Фото:
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Курганские патрульные группы ищут нарушителей мер пожарной безопасности с применением специальных средств мониторинга. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Патрулирование ведется без выходных. Мониторинг осуществляется с помощью квадрокоптеров и видеокамер», — говорится в посте.

В посте указано, что согласно информации регионального МЧС в Курганской области 14 мая объявлен желтый уровень погодной опасности. «В лесах установлен четвертый класс горимости, не разводите огонь, не жгите мусор и сухую траву», — уточнило ведомство.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сотрудники полиции ищут поджигателей леса. Полиция регулярно проводит проверки по фактам возможных поджогов.

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Курганские патрульные группы ищут нарушителей мер пожарной безопасности с применением специальных средств мониторинга. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Патрулирование ведется без выходных. Мониторинг осуществляется с помощью квадрокоптеров и видеокамер», — говорится в посте. В посте указано, что согласно информации регионального МЧС в Курганской области 14 мая объявлен желтый уровень погодной опасности. «В лесах установлен четвертый класс горимости, не разводите огонь, не жгите мусор и сухую траву», — уточнило ведомство. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сотрудники полиции ищут поджигателей леса. Полиция регулярно проводит проверки по фактам возможных поджогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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