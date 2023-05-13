В Курганской области ищут поджигателей с помощью квадрокоптеров

Курганские патрульные группы ищут нарушителей мер пожарной безопасности с применением специальных средств мониторинга. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«Патрулирование ведется без выходных. Мониторинг осуществляется с помощью квадрокоптеров и видеокамер», — говорится в посте.
В посте указано, что согласно информации регионального МЧС в Курганской области 14 мая объявлен желтый уровень погодной опасности. «В лесах установлен четвертый класс горимости, не разводите огонь, не жгите мусор и сухую траву», — уточнило ведомство.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области сотрудники полиции ищут поджигателей леса. Полиция регулярно проводит проверки по фактам возможных поджогов.
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