Пропавшую в Снежинске четырехлетнюю девочку нашли в общежитии

14 мая 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Ребенок пропал 14 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавшую 14 мая в Снежинске Челябинской области четырехлетнюю девочку нашли в общежитии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сообщение об исчезновении ребенка поступило около 18:00 в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск. На поиски ребенка по решению начальника ОМВД полковника полиции Данила Шафикова незамедлительно был поднят весь гарнизон городской полиции», — уточнили в пресс-службе ведомства. К поиску ребенка также подключились сотрудники МЧС, Росгвардии, спасатели и волонтеры. Полицейские провели поквартирный обход, обследовали дворы и лесную зону. В результате проведенных мероприятий удалось выяснить, где находится ребенок. Девочку нашли в одном из общежитий города. Жильцы накормили и обогрели ее. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ранее «Снежинск-СПАС» сообщил, что в городе пропал ребенок. Девочка ушла от магазина «Пятерочка» на улице Пищерова. При себе у нее был зеленый самокат.

Пропавшую 14 мая в Снежинске Челябинской области четырехлетнюю девочку нашли в общежитии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сообщение об исчезновении ребенка поступило около 18:00 в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск. На поиски ребенка по решению начальника ОМВД полковника полиции Данила Шафикова незамедлительно был поднят весь гарнизон городской полиции», — уточнили в пресс-службе ведомства. К поиску ребенка также подключились сотрудники МЧС, Росгвардии, спасатели и волонтеры. Полицейские провели поквартирный обход, обследовали дворы и лесную зону. В результате проведенных мероприятий удалось выяснить, где находится ребенок. Девочку нашли в одном из общежитий города. Жильцы накормили и обогрели ее. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ранее «Снежинск-СПАС» сообщил, что в городе пропал ребенок. Девочка ушла от магазина «Пятерочка» на улице Пищерова. При себе у нее был зеленый самокат.