13 мая 2023
12 мая 2023

Пропавшую в Снежинске четырехлетнюю девочку нашли в общежитии

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Челябинск, лето, дети, девочка, каникулы, велосипед, детская безопасность
Ребенок пропал 14 мая Фото:

Пропавшую 14 мая в Снежинске Челябинской области четырехлетнюю девочку нашли в общежитии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сообщение об исчезновении ребенка поступило около 18:00 в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск. На поиски ребенка по решению начальника ОМВД полковника полиции Данила Шафикова незамедлительно был поднят весь гарнизон городской полиции», — уточнили в пресс-службе ведомства.

К поиску ребенка также подключились сотрудники МЧС, Росгвардии, спасатели и волонтеры. Полицейские провели поквартирный обход, обследовали дворы и лесную зону. В результате проведенных мероприятий удалось выяснить, где находится ребенок. Девочку нашли в одном из общежитий города. Жильцы накормили и обогрели ее. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Снежинск-СПАС» сообщил, что в городе пропал ребенок. Девочка ушла от магазина «Пятерочка» на улице Пищерова. При себе у нее был зеленый самокат.

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Пропавшую 14 мая в Снежинске Челябинской области четырехлетнюю девочку нашли в общежитии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сообщение об исчезновении ребенка поступило около 18:00 в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск. На поиски ребенка по решению начальника ОМВД полковника полиции Данила Шафикова незамедлительно был поднят весь гарнизон городской полиции», — уточнили в пресс-службе ведомства. К поиску ребенка также подключились сотрудники МЧС, Росгвардии, спасатели и волонтеры. Полицейские провели поквартирный обход, обследовали дворы и лесную зону. В результате проведенных мероприятий удалось выяснить, где находится ребенок. Девочку нашли в одном из общежитий города. Жильцы накормили и обогрели ее. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ранее «Снежинск-СПАС» сообщил, что в городе пропал ребенок. Девочка ушла от магазина «Пятерочка» на улице Пищерова. При себе у нее был зеленый самокат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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