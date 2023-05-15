Главный танковый завод РФ отправит технику в Белоруссию

«Уралвагонзавод» представит модернизированную военную технику

16 мая 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

УВЗ представит модели военной техники на выставке в Минске Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») представит модернизированные образцы военной техники на выставке вооружения MILEX-23 в Минске (Белоруссия). Предприятие презентует модернизированный Т-72, образец танка Т-90МС и технику, разработанную на базе танка Т-90. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УВЗ. «„Уралвагонзавод‚примет участие в 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023, которая пройдет с 17 по 20 мая в Минске. В столице Беларуси нижнетагильское предприятие представит как перспективные образцы военной техники, так и возможности модернизации боевых и инженерных машин‘, — рассказали на предприятии. В частности, УВЗ представит модернизированный танк Т-72 с повышенными огневой мощью, защищенностью, подвижностью и командной управляемостью; танк Т-90МС, у которого после модернизации существенно улучшили боевые и ходовые качества. В частности, установили форсированный двигатель, внедрили модульную динамическую защиту третьего поколения, модернизировали пушку и средства связи. Также предприятие везет на выставку технику, разработанную на базе Т-90 — боевую машину поддержки танков (БМПТ) с многоканальным комплектом автоматического вооружения и инженерную машину разграждения ИМР-3М. В комплекте вооружения БМПТ — управляемые ракеты, 30-мм автоматические пушки, гранатометы, 7,62-мм пулемет, также он обладает современной всеракурсной защитой от противотанковых средств поражения и всесуточной системой управления огнем. ИМР-3М, в свою очередь, обладает высокой проходимостью, способна проделывать проходы в лесных, каменистых и снежных завалах, выполнять землеройные работы и многое другое. Машина оснащена бульдозерным отвалом, стрелой с манипулятором и ковшом. «ИМР-3М легко проведет танковую колонну даже по зараженной после ядерного удара местности», — рассказывают на УВЗ. Выставка вооружения и военной техники пройдет в 11-й раз в Минске. Даты мероприятия — с 17 по 20 мая. «Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника. На предприятии то и дело публикуют список актуальных вакансий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») представит модернизированные образцы военной техники на выставке вооружения MILEX-23 в Минске (Белоруссия). Предприятие презентует модернизированный Т-72, образец танка Т-90МС и технику, разработанную на базе танка Т-90. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УВЗ. «„Уралвагонзавод‚примет участие в 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023, которая пройдет с 17 по 20 мая в Минске. В столице Беларуси нижнетагильское предприятие представит как перспективные образцы военной техники, так и возможности модернизации боевых и инженерных машин‘, — рассказали на предприятии. В частности, УВЗ представит модернизированный танк Т-72 с повышенными огневой мощью, защищенностью, подвижностью и командной управляемостью; танк Т-90МС, у которого после модернизации существенно улучшили боевые и ходовые качества. В частности, установили форсированный двигатель, внедрили модульную динамическую защиту третьего поколения, модернизировали пушку и средства связи. Также предприятие везет на выставку технику, разработанную на базе Т-90 — боевую машину поддержки танков (БМПТ) с многоканальным комплектом автоматического вооружения и инженерную машину разграждения ИМР-3М. В комплекте вооружения БМПТ — управляемые ракеты, 30-мм автоматические пушки, гранатометы, 7,62-мм пулемет, также он обладает современной всеракурсной защитой от противотанковых средств поражения и всесуточной системой управления огнем. ИМР-3М, в свою очередь, обладает высокой проходимостью, способна проделывать проходы в лесных, каменистых и снежных завалах, выполнять землеройные работы и многое другое. Машина оснащена бульдозерным отвалом, стрелой с манипулятором и ковшом. «ИМР-3М легко проведет танковую колонну даже по зараженной после ядерного удара местности», — рассказывают на УВЗ. Выставка вооружения и военной техники пройдет в 11-й раз в Минске. Даты мероприятия — с 17 по 20 мая. «Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника. На предприятии то и дело публикуют список актуальных вакансий.