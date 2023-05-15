15 мая 2023

Для Екатеринбурга закупят 8 туалетов, каждый — по 4 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Отработка проведения ЕГЭ в Гимназии №2. Екатеринбург, туалет, гигиена, уборная, санитария, антисептическое средство, мойте руки, обработка рук
В Екатеринбурге появятся восемь новых туалетов Фото:

В Екатеринбурге появятся восемь модульных туалетов. На них власти готовы потратить 30,8 млн рублей, то есть примерно по 3,85 млн за каждый. Мэрия объявила конкурс на поиск подрядчика, который поставит туалеты. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Наименование объекта закупки: выполнение мероприятий по улучшению туристской инфраструктуры. Поставка общественных туалетов, нестационарный модуль с доступом для маломобильных групп населения, разработка дизайн-проекта, конструкторской документации, производство, установка», — говорится в описании проекта.

Всего требуется поставить восемь модульных туалетов. Мэрия готова потратить на них 30,8 млн рублей. Заявки участники конкурса могут подавать до 24 мая. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники начали закупать матрасы, раскладушки и подушки для пунктов временного размещения на случай чрезвычайных ситуаций.

Приблизительная стоимость одного туалета — 3,8 млн рублей
Приблизительная стоимость одного туалета — 3,8 млн рублей
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В Екатеринбурге появятся восемь модульных туалетов. На них власти готовы потратить 30,8 млн рублей, то есть примерно по 3,85 млн за каждый. Мэрия объявила конкурс на поиск подрядчика, который поставит туалеты. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Наименование объекта закупки: выполнение мероприятий по улучшению туристской инфраструктуры. Поставка общественных туалетов, нестационарный модуль с доступом для маломобильных групп населения, разработка дизайн-проекта, конструкторской документации, производство, установка», — говорится в описании проекта. Всего требуется поставить восемь модульных туалетов. Мэрия готова потратить на них 30,8 млн рублей. Заявки участники конкурса могут подавать до 24 мая. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники начали закупать матрасы, раскладушки и подушки для пунктов временного размещения на случай чрезвычайных ситуаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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