В Екатеринбурге закупают раскладушки и матрасы для пунктов временного размещения

12 мая 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Мэрия закупает товары для пунктов временного размещения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Екатеринбурга ищет поставщика раскладушек, матрасов, подушек и постельного белья для пунктов временного размещения (ПВР) пострадавших из-за чрезвычайных ситуаций. Товары закупают для Кировского и Железнодорожного районов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. В мае администрация Екатеринбурга объявила несколько аукционов на поиск поставщиков. Для Кировского района ищут компании, которые поставят в пункты временного размещения 26 раскладушек, 50 матрасов, 60 подушек, 60 одеял — на это готовы потратить 262 тысячи рублей, и 100 простыней — на них готовы потратить 30 тысяч. Для Железнодорожного района ищут поставщика, который должен поставить 30 раскладушек за 155 тысяч рублей. Пункт временного размещения, согласно информации на сайте ГУ МЧС России, это специально оборудованное здание, сооружение, а также территория для временного размещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также беженцев. В предыдущие годы администрация Екатеринбурга уже публиковала аналогичные лоты.

Администрация Екатеринбурга ищет поставщика раскладушек, матрасов, подушек и постельного белья для пунктов временного размещения (ПВР) пострадавших из-за чрезвычайных ситуаций. Товары закупают для Кировского и Железнодорожного районов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. В мае администрация Екатеринбурга объявила несколько аукционов на поиск поставщиков. Для Кировского района ищут компании, которые поставят в пункты временного размещения 26 раскладушек, 50 матрасов, 60 подушек, 60 одеял — на это готовы потратить 262 тысячи рублей, и 100 простыней — на них готовы потратить 30 тысяч. Для Железнодорожного района ищут поставщика, который должен поставить 30 раскладушек за 155 тысяч рублей. Пункт временного размещения, согласно информации на сайте ГУ МЧС России, это специально оборудованное здание, сооружение, а также территория для временного размещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также беженцев. В предыдущие годы администрация Екатеринбурга уже публиковала аналогичные лоты.