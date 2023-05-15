В Нижневартовске эвакуировали поликлинику. Видео

16 мая 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

В детской поликлинике Нижневартовска произошло короткое замыкание Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали детскую поликлинику № 5 по улице Дзержинского. В МЧС агентству сообщили, что в машинном отделении лифта на четвертом этаже произошло короткое замыкание. «В детской поликлинике № 5 Нижневартовска произошло короткое замыкание в оборудовании для поднятия лифта, без горения. Из здания эвакуировали 400 посетителей и 120 человек персонала», — сообщили корреспонденту URA.RU в МЧС. Из-за замыкания сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место происшествия прибыли пожарные службы, сотрудники МЧС вскрыли двери лифта для проведения ремонтных работ. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске эвакуировали школу № 14 и политехнический колледж. В учреждения поступили сообщения о минировании. Видео: группа «ЧП [В] Нижневартовске» социальная сеть «ВКонтакте»

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали детскую поликлинику № 5 по улице Дзержинского. В МЧС агентству сообщили, что в машинном отделении лифта на четвертом этаже произошло короткое замыкание. «В детской поликлинике № 5 Нижневартовска произошло короткое замыкание в оборудовании для поднятия лифта, без горения. Из здания эвакуировали 400 посетителей и 120 человек персонала», — сообщили корреспонденту URA.RU в МЧС. Из-за замыкания сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место происшествия прибыли пожарные службы, сотрудники МЧС вскрыли двери лифта для проведения ремонтных работ. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске эвакуировали школу № 14 и политехнический колледж. В учреждения поступили сообщения о минировании. Видео: группа «ЧП [В] Нижневартовске» социальная сеть «ВКонтакте»