15 мая 2023

В Нижневартовске эвакуировали поликлинику. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, поликлиника, пациенты, больница
В детской поликлинике Нижневартовска произошло короткое замыкание Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали детскую поликлинику № 5 по улице Дзержинского. В МЧС агентству сообщили, что в машинном отделении лифта на четвертом этаже произошло короткое замыкание.

«В детской поликлинике № 5 Нижневартовска произошло короткое замыкание в оборудовании для поднятия лифта, без горения. Из здания эвакуировали 400 посетителей и 120 человек персонала», — сообщили корреспонденту URA.RU в МЧС.

Из-за замыкания сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место происшествия прибыли пожарные службы, сотрудники МЧС вскрыли двери лифта для проведения ремонтных работ.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске эвакуировали школу № 14 и политехнический колледж. В учреждения поступили сообщения о минировании.

Видео: группа «ЧП [В] Нижневартовске» социальная сеть «ВКонтакте»

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В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали детскую поликлинику № 5 по улице Дзержинского. В МЧС агентству сообщили, что в машинном отделении лифта на четвертом этаже произошло короткое замыкание. «В детской поликлинике № 5 Нижневартовска произошло короткое замыкание в оборудовании для поднятия лифта, без горения. Из здания эвакуировали 400 посетителей и 120 человек персонала», — сообщили корреспонденту URA.RU в МЧС. Из-за замыкания сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место происшествия прибыли пожарные службы, сотрудники МЧС вскрыли двери лифта для проведения ремонтных работ. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске эвакуировали школу № 14 и политехнический колледж. В учреждения поступили сообщения о минировании. Видео: группа «ЧП [В] Нижневартовске» социальная сеть «ВКонтакте»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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