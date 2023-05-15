В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали детскую поликлинику № 5 по улице Дзержинского. В МЧС агентству сообщили, что в машинном отделении лифта на четвертом этаже произошло короткое замыкание.
«В детской поликлинике № 5 Нижневартовска произошло короткое замыкание в оборудовании для поднятия лифта, без горения. Из здания эвакуировали 400 посетителей и 120 человек персонала», — сообщили корреспонденту URA.RU в МЧС.
Из-за замыкания сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место происшествия прибыли пожарные службы, сотрудники МЧС вскрыли двери лифта для проведения ремонтных работ.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске эвакуировали школу № 14 и политехнический колледж. В учреждения поступили сообщения о минировании.
Видео: группа «ЧП [В] Нижневартовске» социальная сеть «ВКонтакте»
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