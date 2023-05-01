01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

В Нижневартовске эвакуировали образовательные учреждения

© Служба новостей «URA.RU»
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На местах работают силовики Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали школу № 14 и политехнический колледж. Источник URA.RU в силовых структурах рассказал, что в учреждения поступили сообщения о минировании.

«На электронную почту [колледжа] пришло сообщение с угрозой взрыва здания. Всех отправили домой, учебный процесс приостановлен. По той же причине эвакуировали СШ № 14. На месте работают силовики», — сообщил инсайдер.

В департаменте образования Нижневартовска подтвердили информацию об эвакуации школы. Получить оперативный комментарий в УМВД по ХМАО на момент публикации не удалось. В администрации города ситуацию об эвакуации колледжа пообещали прокомментировать позже.

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В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали школу № 14 и политехнический колледж. Источник URA.RU в силовых структурах рассказал, что в учреждения поступили сообщения о минировании. «На электронную почту [колледжа] пришло сообщение с угрозой взрыва здания. Всех отправили домой, учебный процесс приостановлен. По той же причине эвакуировали СШ № 14. На месте работают силовики», — сообщил инсайдер. В департаменте образования Нижневартовска подтвердили информацию об эвакуации школы. Получить оперативный комментарий в УМВД по ХМАО на момент публикации не удалось. В администрации города ситуацию об эвакуации колледжа пообещали прокомментировать позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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