ТСЖ заплатит штраф в десятки тысяч за обман пермяка на 235 рублей

ТСЖ грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей
Товарищество собственников жилья «Данилиха» в Перми привлекли к ответственности за обман потребителя коммунальных услуг на 235 рублей. ТСЖ заплатит штраф до 50 тысяч рублей, сообщается на сайте Роспортебнадзора по Пермскому краю.
«ТСЖ „Данилиха“ привлечено к административной ответственности по ч. 1 статьи 14.7 КоАП РФ», — говорится на сайте. По данной статье юрлицу грозит штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Обман был обнаружен после внеплановой проверки инспекции госжилнадзора по Пермскому краю. Организация неправильно определила сумму ежемесячного платежа за коммунальные услуги. По итогу клиент переплатил 235 рублей.
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