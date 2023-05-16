Екатеринбуржцы заявили о стрельбе по окнам квартир

Жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на неизвестных, которые якобы выстрелом пробили окно в одной из квартир. Информацией поделились очевидцы.
«На улице Сахарова 27/2 на шестом этаже в третьем подъезде соседке выстрелили два раза в лоджию», — приводит слова местной жительницы telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По вызову приехали силовики.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в происшествии никто не пострадал, поскольку дома никого не было. К месту приехала группа правоохранителей, которые проверят, чем было пробито стекло. По данным полиции, пока рано говорить о применении оружия.
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