Екатеринбуржцы заявили о стрельбе по окнам квартир

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, силовики, военные, солдаты, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, спецназ, стрелковая подготовка, gv, огневая
Местные жители считают, что их окна обстреляли, но полиция призывает не торопиться с выводами Фото:

Жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на неизвестных, которые якобы выстрелом пробили окно в одной из квартир. Информацией поделились очевидцы.

«На улице Сахарова 27/2 на шестом этаже в третьем подъезде соседке выстрелили два раза в лоджию», — приводит слова местной жительницы telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По вызову приехали силовики.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в происшествии никто не пострадал, поскольку дома никого не было. К месту приехала группа правоохранителей, которые проверят, чем было пробито стекло. По данным полиции, пока рано говорить о применении оружия.

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Жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на неизвестных, которые якобы выстрелом пробили окно в одной из квартир. Информацией поделились очевидцы. «На улице Сахарова 27/2 на шестом этаже в третьем подъезде соседке выстрелили два раза в лоджию», — приводит слова местной жительницы telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По вызову приехали силовики. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в происшествии никто не пострадал, поскольку дома никого не было. К месту приехала группа правоохранителей, которые проверят, чем было пробито стекло. По данным полиции, пока рано говорить о применении оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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