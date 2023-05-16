Екатеринбуржцы заявили о стрельбе по окнам квартир

16 мая 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Местные жители считают, что их окна обстреляли, но полиция призывает не торопиться с выводами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на неизвестных, которые якобы выстрелом пробили окно в одной из квартир. Информацией поделились очевидцы. «На улице Сахарова 27/2 на шестом этаже в третьем подъезде соседке выстрелили два раза в лоджию», — приводит слова местной жительницы telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По вызову приехали силовики. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в происшествии никто не пострадал, поскольку дома никого не было. К месту приехала группа правоохранителей, которые проверят, чем было пробито стекло. По данным полиции, пока рано говорить о применении оружия.

Жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на неизвестных, которые якобы выстрелом пробили окно в одной из квартир. Информацией поделились очевидцы. «На улице Сахарова 27/2 на шестом этаже в третьем подъезде соседке выстрелили два раза в лоджию», — приводит слова местной жительницы telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По вызову приехали силовики. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что в происшествии никто не пострадал, поскольку дома никого не было. К месту приехала группа правоохранителей, которые проверят, чем было пробито стекло. По данным полиции, пока рано говорить о применении оружия.