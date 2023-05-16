16 мая 2023

Российские военные дали ВСУ шанс сдаться

Минобороны РФ: артиллеристы ЦВО забросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Артиллеристы ЦВО применили агитационные снаряды по позициям ВСУ, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) атаковали украинские позиции снарядами, в которых вместо поражающих элементов были листовки с призывом сдаться. Об этом сообщает Минобороны России.

«Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня „Град“ ЦВО применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне спецоперации. Военнослужащие <…> отправили ВСУ специальные листовки с призывом сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни», — передает РИА Новости информацию Минобороны России. Отмечается, что в одном снаряде поместилось более тысячи листовок.

Украинская армия заявляет о готовности перейти в активную фазу контрнаступления. 14 мая полковник запаса, Герой России Александр Никишин в разговоре с URA.RU отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили первый этап атаки. По его словам, армия России смогла удержать свои позиции.

Украинское контрнаступление затягивается из-за нехватки боевого опыта среди командиров ВСУ. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, его слова приводит «Федеральная служба новостей».

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Российские артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) атаковали украинские позиции снарядами, в которых вместо поражающих элементов были листовки с призывом сдаться. Об этом сообщает Минобороны России. «Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня „Град“ ЦВО применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне спецоперации. Военнослужащие <…> отправили ВСУ специальные листовки с призывом сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни», — передает РИА Новости информацию Минобороны России. Отмечается, что в одном снаряде поместилось более тысячи листовок. Украинская армия заявляет о готовности перейти в активную фазу контрнаступления. 14 мая полковник запаса, Герой России Александр Никишин в разговоре с URA.RU отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили первый этап атаки. По его словам, армия России смогла удержать свои позиции. Украинское контрнаступление затягивается из-за нехватки боевого опыта среди командиров ВСУ. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, его слова приводит «Федеральная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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