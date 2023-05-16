Российские военные дали ВСУ шанс сдаться

Минобороны РФ: артиллеристы ЦВО забросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться

17 мая 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

Артиллеристы ЦВО применили агитационные снаряды по позициям ВСУ, сообщили в Минобороны Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) атаковали украинские позиции снарядами, в которых вместо поражающих элементов были листовки с призывом сдаться. Об этом сообщает Минобороны России. «Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня „Град“ ЦВО применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне спецоперации. Военнослужащие <…> отправили ВСУ специальные листовки с призывом сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни», — передает РИА Новости информацию Минобороны России. Отмечается, что в одном снаряде поместилось более тысячи листовок. Украинская армия заявляет о готовности перейти в активную фазу контрнаступления. 14 мая полковник запаса, Герой России Александр Никишин в разговоре с URA.RU отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили первый этап атаки. По его словам, армия России смогла удержать свои позиции. Украинское контрнаступление затягивается из-за нехватки боевого опыта среди командиров ВСУ. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, его слова приводит «Федеральная служба новостей».

Российские артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) атаковали украинские позиции снарядами, в которых вместо поражающих элементов были листовки с призывом сдаться. Об этом сообщает Минобороны России. «Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня „Град“ ЦВО применили агитационные снаряды по позициям националистов в зоне спецоперации. Военнослужащие <…> отправили ВСУ специальные листовки с призывом сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни», — передает РИА Новости информацию Минобороны России. Отмечается, что в одном снаряде поместилось более тысячи листовок. Украинская армия заявляет о готовности перейти в активную фазу контрнаступления. 14 мая полковник запаса, Герой России Александр Никишин в разговоре с URA.RU отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили первый этап атаки. По его словам, армия России смогла удержать свои позиции. Украинское контрнаступление затягивается из-за нехватки боевого опыта среди командиров ВСУ. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, его слова приводит «Федеральная служба новостей».