В ХМАО назвали самые продаваемые подержанные автомобили

«Авито Авто»: самыми продаваемыми машинами с пробегом в ХМАО стали Lada и Toyota

Самыми продаваемыми автомобилями с пробегом в ХМАО стали Lada и Toyota Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым продаваемым бюджетным автомобилем с пробегом по ХМАО в 2023 году стала Lada Priora. В среднем и премиальном сегментах эти позиции заняли Toyota Camry и Toyota Land Cruiser соответственно. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Авто».

«В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей (до 1,5 миллиона рублей — прим. URA.RU) первое место по итогам первого квартала 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе занимает ВАЗ (Lada) Priora. На второй позиции — ВАЗ (Lada) 2114 Samara, на третьей — Hyundai Solaris. Четвертое место занимает Kia Rio, пятое — ВАЗ (Lada) Granta», — прокомментировали аналитики журналисту агентства.

В ценовом сегменте от полутора до трех миллионов рублей, кроме Toyota Camry, которая возглавляет топ, также популярны Toyota RAV4, Hyundai Creta и Toyota Land Cruiser Prado. На пятом месте — Kia Sportage. «В сегменте от трех миллионов рублей первое место по итогам первого квартала текущего года года занимает Toyota Land Cruiser. На второй строчке по объему продаж — Toyota Land Cruiser Prado, на третьей — Toyota RAV4. Замыкают топ-5 KIA Sorento и Lexus LX», — добавляют аналитики.

По данным экспертов, продажи авто с пробегом в начале 2023 года в регионе выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Средняя цена автомобилей с пробегом в первом квартале 2023 года в регионе достигла 660 000 рублей», — уточняют в исследовании.

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