В Челябинске более 500 домов в июне останутся без горячей воды

Гидравлические испытания в городе пройдут с 1 по 15 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске с 1 по 15 июня 2023 более 500 домов останутся без горячей воды из-за опрессовок. Гидравлические испытания пройдут с 1 по 15 июня 2023 на Северо-западе, в Металлургическом, Советском районах, в микрорайоне Чурилово, затронут также Аэропорт, Шагол и Смолино, сообщается на сайте мэрии.

«Подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. В июне текущего года 14 котельных проведут опрессовку с отключением горячей воды. Опрессовка будет проводиться с 1 по 15 июня», — сообщается на сайте.

В мэрии также отметили, опрессовки на локальных котельных проходят согласно собственному графику и не совпадают с централизованными этапами. С перечнем домов можно ознакомиться здесь .

При этом первый этап опрессовок в Челябинске, за исключением Металлургического района, начнется с 23 мая. Продлится он до 6 июня, затронет семь районов города, без горячего водоснабжения останутся 1176 домов.