18 мая 2023

В Челябинске более 500 домов в июне останутся без горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Гидравлические испытания в городе пройдут с 1 по 15 июня Фото:

В Челябинске с 1 по 15 июня 2023 более 500 домов останутся без горячей воды из-за опрессовок. Гидравлические испытания пройдут с 1 по 15 июня 2023 на Северо-западе, в Металлургическом, Советском районах, в микрорайоне Чурилово, затронут также Аэропорт, Шагол и Смолино, сообщается на сайте мэрии.

«Подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. В июне текущего года 14 котельных проведут опрессовку с отключением горячей воды. Опрессовка будет проводиться с 1 по 15 июня», — сообщается на сайте.

В мэрии также отметили, опрессовки на локальных котельных проходят согласно собственному графику и не совпадают с централизованными этапами. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

При этом первый этап опрессовок в Челябинске, за исключением Металлургического района, начнется с 23 мая. Продлится он до 6 июня, затронет семь районов города, без горячего водоснабжения останутся 1176 домов.

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В Челябинске с 1 по 15 июня 2023 более 500 домов останутся без горячей воды из-за опрессовок. Гидравлические испытания пройдут с 1 по 15 июня 2023 на Северо-западе, в Металлургическом, Советском районах, в микрорайоне Чурилово, затронут также Аэропорт, Шагол и Смолино, сообщается на сайте мэрии. «Подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. В июне текущего года 14 котельных проведут опрессовку с отключением горячей воды. Опрессовка будет проводиться с 1 по 15 июня», — сообщается на сайте. В мэрии также отметили, опрессовки на локальных котельных проходят согласно собственному графику и не совпадают с централизованными этапами. С перечнем домов можно ознакомиться здесь. При этом первый этап опрессовок в Челябинске, за исключением Металлургического района, начнется с 23 мая. Продлится он до 6 июня, затронет семь районов города, без горячего водоснабжения останутся 1176 домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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