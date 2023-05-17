В Челябинске один из районов останется без воды

18 мая 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

В Металлургическом районе не будет горячей воды с 22 по 26 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска на пять дней отключат горячее водоснабжение. Как сообщили URA.RU 18 мая в пресс-службе мэрии, отключение связано с проведением испытаний сетей. «С 22 по 26 мая МУП „ЧКТС“ будет проводить испытания участков магистральных сетей на тепловые потери. По их результатам оценивается состояние изоляции трубопроводов в определенных эксплуатационных условиях, а также качество представляемых услуг по теплоснабжению потребителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. В других районах города, начиная с 23 мая, начнется первый этап опрессовок. Мероприятия продолжатся до 6 июня. На это время без горячего водоснабжения останутся более тысячи жилых домов.

В Металлургическом районе Челябинска на пять дней отключат горячее водоснабжение. Как сообщили URA.RU 18 мая в пресс-службе мэрии, отключение связано с проведением испытаний сетей. «С 22 по 26 мая МУП „ЧКТС“ будет проводить испытания участков магистральных сетей на тепловые потери. По их результатам оценивается состояние изоляции трубопроводов в определенных эксплуатационных условиях, а также качество представляемых услуг по теплоснабжению потребителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. В других районах города, начиная с 23 мая, начнется первый этап опрессовок. Мероприятия продолжатся до 6 июня. На это время без горячего водоснабжения останутся более тысячи жилых домов.