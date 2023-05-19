Северный флот проводит масштабные учения в Баренцевом море

Северный флот России проводит учения в Баренцевом море с авиацией, кораблями и подводными лодками. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
«Всего в учении разнородных сил Северного флота задействовано до 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота», — приводит «Интерфакс» слова пресс-службы. Там уточнили, что в полигонах действует отряд боевых кораблей во главе с миноносцем «Адмирал Ушаков». Военные уточняют, что планируется ряд учений по поиску и атаке подводными лодками. Также предстоит отработать организацию ПВО сил флота.
В 2022 году в Тихом океане Минобороны проводило учения ВМФ. В учениях участвовало более 40 боевых кораблей.
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