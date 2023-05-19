Северный флот проводит масштабные учения в Баренцевом море 19 мая 2023 в 19:05 Размер текста - 17 + Северный флот отрабатывает атаку и защиту в ходе морских учений Фото: Сергей Русанов © URA.RU Северный флот России проводит учения в Баренцевом море с авиацией, кораблями и подводными лодками. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота. «Всего в учении разнородных сил Северного флота задействовано до 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота», — приводит «Интерфакс» слова пресс-службы. Там уточнили, что в полигонах действует отряд боевых кораблей во главе с миноносцем «Адмирал Ушаков». Военные уточняют, что планируется ряд учений по поиску и атаке подводными лодками. Также предстоит отработать организацию ПВО сил флота. В 2022 году в Тихом океане Минобороны проводило учения ВМФ. В учениях участвовало более 40 боевых кораблей. Северный флот России проводит учения в Баренцевом море с авиацией, кораблями и подводными лодками. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота. «Всего в учении разнородных сил Северного флота задействовано до 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота», — приводит «Интерфакс» слова пресс-службы. Там уточнили, что в полигонах действует отряд боевых кораблей во главе с миноносцем «Адмирал Ушаков». Военные уточняют, что планируется ряд учений по поиску и атаке подводными лодками. Также предстоит отработать организацию ПВО сил флота. В 2022 году в Тихом океане Минобороны проводило учения ВМФ. В учениях участвовало более 40 боевых кораблей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям