В администрации Рефтинского просят жителей не ломать фонтан
Представители администрации Рефтинского (Свердловская область) обратились к жителям города и попросили их не ломать фонтан. Заявление мэрии уральского города опубликовано в соцсетях.
«Уважаемые рефтинцы! Обращаемся к вам, не ломайте и не портите фонтан, относитесь бережно к элементам городского благоустройства», — пишет пресс-служба мэрии Рефтинского в Telegram.
Также представители мэрии просят родителей провести беседу с детьми. «Подобное недопустимо! Данные действия могут вывести из строя механизм!» — резюмировали в горадминистрации.
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