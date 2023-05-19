19 мая 2023

В мэрии сделали жесткое замечание свердловчанам. Видео

В мэрии Рефтинского попросили жителей не ломать городской фонтан
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В администрации Рефтинского просят жителей не ломать фонтан Фото:

Представители администрации Рефтинского (Свердловская область) обратились к жителям города и попросили их не ломать фонтан. Заявление мэрии уральского города опубликовано в соцсетях.

«Уважаемые рефтинцы! Обращаемся к вам, не ломайте и не портите фонтан, относитесь бережно к элементам городского благоустройства», — пишет пресс-служба мэрии Рефтинского в Telegram.

Также представители мэрии просят родителей провести беседу с детьми. «Подобное недопустимо! Данные действия могут вывести из строя механизм!» — резюмировали в горадминистрации.

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Представители администрации Рефтинского (Свердловская область) обратились к жителям города и попросили их не ломать фонтан. Заявление мэрии уральского города опубликовано в соцсетях. «Уважаемые рефтинцы! Обращаемся к вам, не ломайте и не портите фонтан, относитесь бережно к элементам городского благоустройства», — пишет пресс-служба мэрии Рефтинского в Telegram. Также представители мэрии просят родителей провести беседу с детьми. «Подобное недопустимо! Данные действия могут вывести из строя механизм!» — резюмировали в горадминистрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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