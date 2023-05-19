В городе ХМАО Роспотребнадзор проверил качество воздуха

Роспотребнадзор не обнаружил превышения вредных примесей в воздухе Нягани (ХМАО)

20 мая 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

В воздухе Нягани не обнаружено вредных примесей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Роспотребнадзор Нягани (ХМАО) совместно с филиалом ФБУЗ провел исследование воздуха на предмет наличия в нем вредных веществ. Об этом сообщается на официальном сайте управления. «В связи с осложненной лесопожарной обстановкой, 20 мая проведены исследования воздуха на наличие вредных веществ в г. Нягани, в Октябрьском районе п. г. т. Приобье. По результатам исследований превышений ПДК не установлено», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что с 18 по 22 мая местами по Ханты-Мансийскому автономному округу ожидается чрезвычайная пожарная опасность. По аналитическим данным прошлых периодов вероятно возникновение от 1 до 13 очагов лесных пожаров.

Роспотребнадзор Нягани (ХМАО) совместно с филиалом ФБУЗ провел исследование воздуха на предмет наличия в нем вредных веществ. Об этом сообщается на официальном сайте управления. «В связи с осложненной лесопожарной обстановкой, 20 мая проведены исследования воздуха на наличие вредных веществ в г. Нягани, в Октябрьском районе п. г. т. Приобье. По результатам исследований превышений ПДК не установлено», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что с 18 по 22 мая местами по Ханты-Мансийскому автономному округу ожидается чрезвычайная пожарная опасность. По аналитическим данным прошлых периодов вероятно возникновение от 1 до 13 очагов лесных пожаров.