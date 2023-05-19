19 мая 2023
18 мая 2023

В ХМАО синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

В ХМАО до 22 мая синоптики прогнозируют наивысший класс пожарной опасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, пожар, лесной пожар, ландшафтный пожар
Предупреждение синоптиков действует до 22 мая Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что данное предостережение будет действовать по 22 мая.

«С 18 по 22 мая местами по Ханты-Мансийскому АО ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Присвоен 5 класс горимости», — сообщают синоптики на сайте управления.

Согласно информации на сайте ГУ МЧС по ХМАО-Югре в выходные дни прогнозируется обострение обстановки, увеличение числа возгораний в частном жилом секторе, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. По аналитическим данным прошлых периодов вероятно возникновение до 1 до 13 очагов лесных пожаров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики предупредили о сильном ветре, который местами будет достигать порывов более 25 метров в секунду. Данное погодное явление прогнозировалось 8 и 9 мая.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что данное предостережение будет действовать по 22 мая. «С 18 по 22 мая местами по Ханты-Мансийскому АО ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Присвоен 5 класс горимости», — сообщают синоптики на сайте управления. Согласно информации на сайте ГУ МЧС по ХМАО-Югре в выходные дни прогнозируется обострение обстановки, увеличение числа возгораний в частном жилом секторе, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. По аналитическим данным прошлых периодов вероятно возникновение до 1 до 13 очагов лесных пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики предупредили о сильном ветре, который местами будет достигать порывов более 25 метров в секунду. Данное погодное явление прогнозировалось 8 и 9 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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