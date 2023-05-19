В ХМАО синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что данное предостережение будет действовать по 22 мая.
«С 18 по 22 мая местами по Ханты-Мансийскому АО ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Присвоен 5 класс горимости», — сообщают синоптики на сайте управления.
Согласно информации на сайте ГУ МЧС по ХМАО-Югре в выходные дни прогнозируется обострение обстановки, увеличение числа возгораний в частном жилом секторе, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. По аналитическим данным прошлых периодов вероятно возникновение до 1 до 13 очагов лесных пожаров.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики предупредили о сильном ветре, который местами будет достигать порывов более 25 метров в секунду. Данное погодное явление прогнозировалось 8 и 9 мая.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.