В ХМАО синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

В ХМАО до 22 мая синоптики прогнозируют наивысший класс пожарной опасности

20 мая 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

Предупреждение синоптиков действует до 22 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что данное предостережение будет действовать по 22 мая. «С 18 по 22 мая местами по Ханты-Мансийскому АО ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Присвоен 5 класс горимости», — сообщают синоптики на сайте управления. Согласно информации на сайте ГУ МЧС по ХМАО-Югре в выходные дни прогнозируется обострение обстановки, увеличение числа возгораний в частном жилом секторе, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. По аналитическим данным прошлых периодов вероятно возникновение до 1 до 13 очагов лесных пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики предупредили о сильном ветре, который местами будет достигать порывов более 25 метров в секунду. Данное погодное явление прогнозировалось 8 и 9 мая.

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что данное предостережение будет действовать по 22 мая. «С 18 по 22 мая местами по Ханты-Мансийскому АО ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Присвоен 5 класс горимости», — сообщают синоптики на сайте управления. Согласно информации на сайте ГУ МЧС по ХМАО-Югре в выходные дни прогнозируется обострение обстановки, увеличение числа возгораний в частном жилом секторе, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. По аналитическим данным прошлых периодов вероятно возникновение до 1 до 13 очагов лесных пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики предупредили о сильном ветре, который местами будет достигать порывов более 25 метров в секунду. Данное погодное явление прогнозировалось 8 и 9 мая.