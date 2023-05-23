Школьник пытался зарезать одноклассницу на последнем звонке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуляющие по городу выпускники в день Последнего звонка. Екатеринбург, последний звонок, выпускники, школьники
Инцидент произошел на школьной линейке Фото:

В Волгоградской области на линейке во время последнего звонка ученик 11-го класса попытался перерезать горло школьнице. Об этом сообщили в администрации Иловлинского района области.

«Школьник на последнем звонке попытался перерезать горло однокласснице», — передает сообщение администрации «Комсомольская правда». Там добавили, что инцидент произошел на линейке. Пострадавшую вскоре увезли на скорой помощи. Жизни школьницы ничего не угрожает, заключили в администрации.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Волгоградской области на линейке во время последнего звонка ученик 11-го класса попытался перерезать горло школьнице. Об этом сообщили в администрации Иловлинского района области. «Школьник на последнем звонке попытался перерезать горло однокласснице», — передает сообщение администрации «Комсомольская правда». Там добавили, что инцидент произошел на линейке. Пострадавшую вскоре увезли на скорой помощи. Жизни школьницы ничего не угрожает, заключили в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...