Инцидент произошел на школьной линейке
В Волгоградской области на линейке во время последнего звонка ученик 11-го класса попытался перерезать горло школьнице. Об этом сообщили в администрации Иловлинского района области.
«Школьник на последнем звонке попытался перерезать горло однокласснице», — передает сообщение администрации «Комсомольская правда». Там добавили, что инцидент произошел на линейке. Пострадавшую вскоре увезли на скорой помощи. Жизни школьницы ничего не угрожает, заключили в администрации.
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