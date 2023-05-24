Сотни уральских автомобилистов нарвались на мошенников при расчете ОСАГО

Мошенники обманули сотни автовладельцев при расчете ОСАГО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более 400 уральских автовладельцев обратились к мошенникам, чтобы исправить коэффициент бонус-малус (КБМ), по которому рассчитывается финальная стоимость полиса ОСАГО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

«В первом квартале 2023 года более 400 автовладельцев пожаловались на мошенников, обманывающих в исправлении КБМ для расчета полиса ОСАГО. Водители отдают деньги за то, чтобы узнать и изменить свой коэффициент, хотя это можно сделать бесплатно», — сказано в сообщении. В иных случаях автомобилисты могут попасть не к юристам, а к мошенникам, передав им свои персональные данные и реквизиты карт. В результате у водителей крадут деньги и продают их данные на черном рынке.

Кроме этого, посредники за свою комиссию отправляют заявления об изменении КБМ в Банк России от имени автовладельца. Чаще всего такие заявления не обоснованы — в них может быть недостаточно данных для принятия решения или же нет оснований для изменения коэффициента.

Ранее экономист предсказывал подорожание ОСАГО в Свердловской области в 2023 году на 20-25%. По его мнению, те, кто получил права совсем недавно, переплатят за ОСАГО в четыре раза.