Сотни уральских автомобилистов нарвались на мошенников при расчете ОСАГО

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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, осаго, дтп, авария, страховой полис, бланк страхового полиса
Мошенники обманули сотни автовладельцев при расчете ОСАГО Фото:

Более 400 уральских автовладельцев обратились к мошенникам, чтобы исправить коэффициент бонус-малус (КБМ), по которому рассчитывается финальная стоимость полиса ОСАГО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

«В первом квартале 2023 года более 400 автовладельцев пожаловались на мошенников, обманывающих в исправлении КБМ для расчета полиса ОСАГО. Водители отдают деньги за то, чтобы узнать и изменить свой коэффициент, хотя это можно сделать бесплатно», — сказано в сообщении. В иных случаях автомобилисты могут попасть не к юристам, а к мошенникам, передав им свои персональные данные и реквизиты карт. В результате у водителей крадут деньги и продают их данные на черном рынке.

Кроме этого, посредники за свою комиссию отправляют заявления об изменении КБМ в Банк России от имени автовладельца. Чаще всего такие заявления не обоснованы — в них может быть недостаточно данных для принятия решения или же нет оснований для изменения коэффициента.

Ранее экономист предсказывал подорожание ОСАГО в Свердловской области в 2023 году на 20-25%. По его мнению, те, кто получил права совсем недавно, переплатят за ОСАГО в четыре раза.

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Более 400 уральских автовладельцев обратились к мошенникам, чтобы исправить коэффициент бонус-малус (КБМ), по которому рассчитывается финальная стоимость полиса ОСАГО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «В первом квартале 2023 года более 400 автовладельцев пожаловались на мошенников, обманывающих в исправлении КБМ для расчета полиса ОСАГО. Водители отдают деньги за то, чтобы узнать и изменить свой коэффициент, хотя это можно сделать бесплатно», — сказано в сообщении. В иных случаях автомобилисты могут попасть не к юристам, а к мошенникам, передав им свои персональные данные и реквизиты карт. В результате у водителей крадут деньги и продают их данные на черном рынке. Кроме этого, посредники за свою комиссию отправляют заявления об изменении КБМ в Банк России от имени автовладельца. Чаще всего такие заявления не обоснованы — в них может быть недостаточно данных для принятия решения или же нет оснований для изменения коэффициента. Ранее экономист предсказывал подорожание ОСАГО в Свердловской области в 2023 году на 20-25%. По его мнению, те, кто получил права совсем недавно, переплатят за ОСАГО в четыре раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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