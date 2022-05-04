Экономист: ОСАГО в Свердловской области подорожает на четверть

05 мая 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Экономист Калугин считает, что стоимость не поднимется из-за того, что в этом году она уже не росла Фото: Анна Майорова © URA.RU Следующий рост стоимости оформления полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в Свердловской области произойдет в начале 2023 года. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился финансовый аналитик Виталий Калугин. «Ближайший рост стоимости оформления полиса ОСАГО нас ждет только в начале 2023 года. Это связано с тем, что цена на ОСАГО в этом году уже росла, а в связи с экономической действительностью, Центробанк РФ больше не повысит базовый тариф», — считает Виталий Калугин. Он также подчеркнул, что цена полиса вырастет сразу на 20-25%. Тем не менее, будет меняться коэффициент бонус-малус (показатель безаварийного вождения, прим. URA.RU), особенно для новичков или в потенциально аварийных регионах РФ. «Например, те, кто получил права только месяц назад переплатят за ОСАГО раза в четыре», — уточняет экономист. Ранее сообщалось, что российский Центробанк рассматривает предложения страховых компаний смягчить условия ремонта по ОСАГО. Например, использовать подержанные запчасти при восстановлении, увеличить срок ремонта с 30 до 60 дней, а также расширить тарифный коридор на 10% в нижней границе и на 30% в верхней. Уточняется также, что страховщики уже имеют право заменять поврежденные запчасти на китайские аналоги в рамках обслуживания страховых случаев. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Следующий рост стоимости оформления полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в Свердловской области произойдет в начале 2023 года. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился финансовый аналитик Виталий Калугин. «Ближайший рост стоимости оформления полиса ОСАГО нас ждет только в начале 2023 года. Это связано с тем, что цена на ОСАГО в этом году уже росла, а в связи с экономической действительностью, Центробанк РФ больше не повысит базовый тариф», — считает Виталий Калугин. Он также подчеркнул, что цена полиса вырастет сразу на 20-25%. Тем не менее, будет меняться коэффициент бонус-малус (показатель безаварийного вождения, прим. URA.RU), особенно для новичков или в потенциально аварийных регионах РФ. «Например, те, кто получил права только месяц назад переплатят за ОСАГО раза в четыре», — уточняет экономист. Ранее сообщалось, что российский Центробанк рассматривает предложения страховых компаний смягчить условия ремонта по ОСАГО. Например, использовать подержанные запчасти при восстановлении, увеличить срок ремонта с 30 до 60 дней, а также расширить тарифный коридор на 10% в нижней границе и на 30% в верхней. Уточняется также, что страховщики уже имеют право заменять поврежденные запчасти на китайские аналоги в рамках обслуживания страховых случаев.