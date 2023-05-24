Военный эксперт отметил бесполезность идеи Зеленского о развитии авиации

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по развитию авиации бесполезна. Такое заявление сделал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, любое предприятие, построенное на украинской территории, с большой вероятностью, будет уничтожено российскими военными.
Зеленский сообщил о начале работы по развитию авиации на украинской территории. Идея подразумевает переход пилотов ВСУ на новые типы самолетов, а также изменения в программе обучения украинских летчиков. «Учитывая то, что наша авиация господствует в воздухе, что любое предприятие, которое будет построено на территории Украины, процентов на 80-90 будет уничтожено нашими военными, то, в общем-то, заниматься этим проектом бесполезно», — заявил Юрий Кнутов Пятому каналу.
По словам военного эксперта, заявления украинского президента носят исключительно пропагандистский характер и нацелены на поднятие духа украинского населения и военных. Также он допустил, что планы Зеленского могут быть успешными «с точки зрения рекламы».
Ранее Зеленский заявил о создании отдельного корпуса морской пехоты. По словам украинского лидера, государство будет делать все для развития этого рода войск.
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