Зеленский заявил о создании корпуса морской пехоты на Украине

23 мая 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет увеличить потенциал морской пехоты ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине будет создан корпус морской пехоты. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев намерен делать все для развития этого рода войск. «Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты — создать отдельный корпус этого рода войск», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что украинское государство намерено делать все для развития своей пехоты. Ранее Зеленский говорил о реформе ВСУ. По его словам, предполагалось, что армия будет работать по принципу израильских вооруженных сил, когда можно отслужить в армии для получения высшего образования, передает «Царьград». Также сообщалось, что украинские военные обучаются на базах НАТО , передает Pravda.Ru.

На Украине будет создан корпус морской пехоты. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев намерен делать все для развития этого рода войск. «Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты — создать отдельный корпус этого рода войск», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что украинское государство намерено делать все для развития своей пехоты. Ранее Зеленский говорил о реформе ВСУ. По его словам, предполагалось, что армия будет работать по принципу израильских вооруженных сил, когда можно отслужить в армии для получения высшего образования, передает «Царьград». Также сообщалось, что украинские военные обучаются на базах НАТО, передает Pravda.Ru.