На улицах Нижнего Тагила (Свердловская область) высадят несколько сотен тысяч цветов. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Специалисты Службы экологической безопасности начали высаживать цветы на городских улицах, в парках и скверах. Скоро к ним присоединится подрядная организация», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале.
Глава Нижнего Тагила добавил, что сотни тысяч саженцев выращены в местных теплицах. «Рассада выращена в восстановленных теплицах Горзеленхоза. Всего город украсят почти 300 тысяч цветов на клумбах и в вазонах», — подчеркнул Пинаев.
Ранее URA.RU сообщало о благоустройстве дворовых территорий Нижнего Тагила в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Инициаторами улучшений дворов выступили жители города.
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