Свердловский город украсят сотнями тысяч цветов. Видео

Нижний Тагил облагородят высадкой сотен тысяч цветов

24 мая 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Цветы высадят в клумбах и вазонах на городских улицах Фото: Анна Майорова © URA.RU На улицах Нижнего Тагила (Свердловская область) высадят несколько сотен тысяч цветов. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Специалисты Службы экологической безопасности начали высаживать цветы на городских улицах, в парках и скверах. Скоро к ним присоединится подрядная организация», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале. Глава Нижнего Тагила добавил, что сотни тысяч саженцев выращены в местных теплицах. «Рассада выращена в восстановленных теплицах Горзеленхоза. Всего город украсят почти 300 тысяч цветов на клумбах и в вазонах», — подчеркнул Пинаев. Ранее URA.RU сообщало о благоустройстве дворовых территорий Нижнего Тагила в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Инициаторами улучшений дворов выступили жители города.

На улицах Нижнего Тагила (Свердловская область) высадят несколько сотен тысяч цветов. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Специалисты Службы экологической безопасности начали высаживать цветы на городских улицах, в парках и скверах. Скоро к ним присоединится подрядная организация», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале. Глава Нижнего Тагила добавил, что сотни тысяч саженцев выращены в местных теплицах. «Рассада выращена в восстановленных теплицах Горзеленхоза. Всего город украсят почти 300 тысяч цветов на клумбах и в вазонах», — подчеркнул Пинаев. Ранее URA.RU сообщало о благоустройстве дворовых территорий Нижнего Тагила в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Инициаторами улучшений дворов выступили жители города.