Свердловский город украсят сотнями тысяч цветов. Видео

Нижний Тагил облагородят высадкой сотен тысяч цветов
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Посадка цветов на клумбах около Кинотеатра «Космос». Екатеринбург, клумба, высадка цветов, клумба с цветами, петуньи, цветы, благоустройство, посадка цветов
Цветы высадят в клумбах и вазонах на городских улицах Фото:

На улицах Нижнего Тагила (Свердловская область) высадят несколько сотен тысяч цветов. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Специалисты Службы экологической безопасности начали высаживать цветы на городских улицах, в парках и скверах. Скоро к ним присоединится подрядная организация», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале.

Глава Нижнего Тагила добавил, что сотни тысяч саженцев выращены в местных теплицах. «Рассада выращена в восстановленных теплицах Горзеленхоза. Всего город украсят почти 300 тысяч цветов на клумбах и в вазонах», — подчеркнул Пинаев.

Ранее URA.RU сообщало о благоустройстве дворовых территорий Нижнего Тагила в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Инициаторами улучшений дворов выступили жители города.

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На улицах Нижнего Тагила (Свердловская область) высадят несколько сотен тысяч цветов. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Специалисты Службы экологической безопасности начали высаживать цветы на городских улицах, в парках и скверах. Скоро к ним присоединится подрядная организация», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале. Глава Нижнего Тагила добавил, что сотни тысяч саженцев выращены в местных теплицах. «Рассада выращена в восстановленных теплицах Горзеленхоза. Всего город украсят почти 300 тысяч цветов на клумбах и в вазонах», — подчеркнул Пинаев. Ранее URA.RU сообщало о благоустройстве дворовых территорий Нижнего Тагила в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Инициаторами улучшений дворов выступили жители города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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