24 мая 2023

Российские заключенные сократили вырубку леса из-за СВО

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Червишевское кладбище. Тюмень, рубка леса, вырубка леса, вырубка деревьев
Участие заключенных в СВО стало одной из причин снижения вырубки леса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские заключенные задействованы в выполнении стратегических задач в рамках СВО, в связи с чем произошло сокращение вырубки леса. Об этом сообщили в пресс-службе структуры Рослесхоза.

«Среди основных причин снижения вырубки в учреждениях ФСИН — участие заключенных в спецоперации России на Украине. Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства»», — передает информацию Рослесхоза РБК.

По информации издания, в 2022 году количество заключенных в исправительных колониях РФ уменьшилось на 32,9 тысяч человек. Уточняется, что в прошлом году их начали активно привлекать для участия в военных действиях, обещая взамен помилование.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что в состав его организации входят заключенные, которые подписали контракт. По словам Пригожина, после окончания контракта с ЧВК «Вагнер» помилованы более пяти тысяч бывших заключенных, сообщает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, помилование этих заключенных является законным.

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Российские заключенные задействованы в выполнении стратегических задач в рамках СВО, в связи с чем произошло сокращение вырубки леса. Об этом сообщили в пресс-службе структуры Рослесхоза. «Среди основных причин снижения вырубки в учреждениях ФСИН — участие заключенных в спецоперации России на Украине. Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства»», — передает информацию Рослесхоза РБК. По информации издания, в 2022 году количество заключенных в исправительных колониях РФ уменьшилось на 32,9 тысяч человек. Уточняется, что в прошлом году их начали активно привлекать для участия в военных действиях, обещая взамен помилование. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что в состав его организации входят заключенные, которые подписали контракт. По словам Пригожина, после окончания контракта с ЧВК «Вагнер» помилованы более пяти тысяч бывших заключенных, сообщает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, помилование этих заключенных является законным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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