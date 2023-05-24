Российские заключенные сократили вырубку леса из-за СВО

25 мая 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Участие заключенных в СВО стало одной из причин снижения вырубки леса Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские заключенные задействованы в выполнении стратегических задач в рамках СВО, в связи с чем произошло сокращение вырубки леса. Об этом сообщили в пресс-службе структуры Рослесхоза. «Среди основных причин снижения вырубки в учреждениях ФСИН — участие заключенных в спецоперации России на Украине. Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства»», — передает информацию Рослесхоза РБК. По информации издания, в 2022 году количество заключенных в исправительных колониях РФ уменьшилось на 32,9 тысяч человек. Уточняется, что в прошлом году их начали активно привлекать для участия в военных действиях, обещая взамен помилование. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что в состав его организации входят заключенные, которые подписали контракт. По словам Пригожина, после окончания контракта с ЧВК «Вагнер» помилованы более пяти тысяч бывших заключенных, сообщает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, помилование этих заключенных является законным.

Российские заключенные задействованы в выполнении стратегических задач в рамках СВО, в связи с чем произошло сокращение вырубки леса. Об этом сообщили в пресс-службе структуры Рослесхоза. «Среди основных причин снижения вырубки в учреждениях ФСИН — участие заключенных в спецоперации России на Украине. Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства»», — передает информацию Рослесхоза РБК. По информации издания, в 2022 году количество заключенных в исправительных колониях РФ уменьшилось на 32,9 тысяч человек. Уточняется, что в прошлом году их начали активно привлекать для участия в военных действиях, обещая взамен помилование. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что в состав его организации входят заключенные, которые подписали контракт. По словам Пригожина, после окончания контракта с ЧВК «Вагнер» помилованы более пяти тысяч бывших заключенных, сообщает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, помилование этих заключенных является законным.