В региональных больницах выделят пять тысяч коек для лечения раненных на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, каталка, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, больница, каталка больничная, коридор госпиталя
Минобороны в июне получит пять тысяч коек в региональных больницах для разгрузки госпиталей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Почти пять тысяч коек выделят в гражданских больницах 11 субъектов России для лечения раненных в ходе спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев. По его словам, мера поможет снизить нагрузку на военные госпитали.

«Учитывая, что спецоперация идет почти 500 дней, повысилась загрузка военно-медицинских организаций, это естественно. <…> Мы обратились к верховному главнокомандующему <…>, и, согласно поручению, не далее как 1 июня нам будет выделено 5 тысяч коек в 11 субъектах РФ.», — цитирует Серговенцева ТАСС. Как отметил генерал-майор, в работе примут участие 27 медицинских организаций, которые будут взаимодействовать с 13 госпиталями.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В случае ранения, травмы или контузии в зоне боевых действий военнослужащий РФ может получить выплату в размере трех млн рублей. Если участник СВО погиб, его семье полагается пять миллионов. Эта сумма в равных долях распределяется на всех родных.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почти пять тысяч коек выделят в гражданских больницах 11 субъектов России для лечения раненных в ходе спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев. По его словам, мера поможет снизить нагрузку на военные госпитали. «Учитывая, что спецоперация идет почти 500 дней, повысилась загрузка военно-медицинских организаций, это естественно. <…> Мы обратились к верховному главнокомандующему <…>, и, согласно поручению, не далее как 1 июня нам будет выделено 5 тысяч коек в 11 субъектах РФ.», — цитирует Серговенцева ТАСС. Как отметил генерал-майор, в работе примут участие 27 медицинских организаций, которые будут взаимодействовать с 13 госпиталями. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В случае ранения, травмы или контузии в зоне боевых действий военнослужащий РФ может получить выплату в размере трех млн рублей. Если участник СВО погиб, его семье полагается пять миллионов. Эта сумма в равных долях распределяется на всех родных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...