В региональных больницах выделят пять тысяч коек для лечения раненных на СВО

25 мая 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Минобороны в июне получит пять тысяч коек в региональных больницах для разгрузки госпиталей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Почти пять тысяч коек выделят в гражданских больницах 11 субъектов России для лечения раненных в ходе спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев. По его словам, мера поможет снизить нагрузку на военные госпитали. «Учитывая, что спецоперация идет почти 500 дней, повысилась загрузка военно-медицинских организаций, это естественно. <…> Мы обратились к верховному главнокомандующему <…>, и, согласно поручению, не далее как 1 июня нам будет выделено 5 тысяч коек в 11 субъектах РФ.», — цитирует Серговенцева ТАСС. Как отметил генерал-майор, в работе примут участие 27 медицинских организаций, которые будут взаимодействовать с 13 госпиталями. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В случае ранения, травмы или контузии в зоне боевых действий военнослужащий РФ может получить выплату в размере трех млн рублей. Если участник СВО погиб, его семье полагается пять миллионов. Эта сумма в равных долях распределяется на всех родных.

Почти пять тысяч коек выделят в гражданских больницах 11 субъектов России для лечения раненных в ходе спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев. По его словам, мера поможет снизить нагрузку на военные госпитали. «Учитывая, что спецоперация идет почти 500 дней, повысилась загрузка военно-медицинских организаций, это естественно. <…> Мы обратились к верховному главнокомандующему <…>, и, согласно поручению, не далее как 1 июня нам будет выделено 5 тысяч коек в 11 субъектах РФ.», — цитирует Серговенцева ТАСС. Как отметил генерал-майор, в работе примут участие 27 медицинских организаций, которые будут взаимодействовать с 13 госпиталями. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В случае ранения, травмы или контузии в зоне боевых действий военнослужащий РФ может получить выплату в размере трех млн рублей. Если участник СВО погиб, его семье полагается пять миллионов. Эта сумма в равных долях распределяется на всех родных.