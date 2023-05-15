В России стало проще получить выплаты семьям участников СВО

Закон об упрощении мер поддержки семьям участников СВО начинает действовать с 15 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С 15 мая вступает в силу закон, который упрощает получение мер поддержки семьям участников СВО. Эти данные были опубликованы в официальном telegram-канале нижней палаты парламента. URA.RU приводит основную информацию о законе.
- Кредитные каникулы. Отсрочку по кредиту теперь могут получить созаемщики участника СВО, включая родителей и усыновителей. С 21 сентября 2022 года можно оформить льготный период. В случае гибели военнослужащего или признания его инвалидом I группы с его созаемщиков будут списывать кредит.
- Назначение единого пособия на детей. Доход мобилизованного не будут учитывать с применением оценки нуждаемости их семей для получения единой ежемесячной выплаты из-за появления и воспитания ребенка в семье. Пособие будут выплачивать семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума в регионе на человека при оценке нуждаемости.
- Оплата ЖКХ. Пени не будут начисляться участникам спецоперации и их родным из-за просроченной оплаты коммунальных платежей и взносов за кап.ремонт. Будут положены компенсации ЖКХ в случае гибели военнослужащего: 60% расходов на оплату ежемесячных коммунальных платежей, 60% расходов на оплату разового счета ЖКХ, например, за вызов электрика и сантехника, и 60% расходов на подключение стационарного городского телефона и на абонентскую плату раз в месяц за его использование.
- Трудовые гарантии семьям. Например, если отца ребенка до 14 лет мобилизовали, то запрещено привлекать мать к сверхурочной, ночной работе, работе в выходные, праздничные дни и отправление в командировку без ее согласия. У матерей, которые воспитывают детей до 18 лет, при мобилизованном втором родителе, есть преимущества в случае сокращения персонала. В первую очередь, место закрепляется за ней.
- Специальная квота при поступлении в вузы на бюджет. Без вступительных экзаменов ребенок военнослужащего (участника СВО, погибшего или с травмой, увечьем или заболеванием) может поступить на бюджет. Кого также касается квота, могут зачислить по результату ЕГЭ или внутренней сдаче экзаменов по всем или отдельным предметам, которые были выбраны на ЕГЭ.
- Денежные выплаты. 3 миллиона рублей военнослужащий может получить при ранении, травме или контузии. Если участник СВО погиб, то его семье полагается 5 миллионов рублей. Эта сумма одинаково распределяется на всех родных. Родители и супруги погибших или пропавших без вести участников СВО будут получать пенсию по потере кормильца и денежную компенсацию раз в месяц. Ежемесячное пособие от Социального фонда России составляет 2,8 тысяч рублей. Выплаты членам семей участников СВО (мобилизованных, добровольцев, военнослужащих-контрактников) освобождаются от НДФЛ. Регионы могут сами устанавливать дополнительные меры для поддержки родных.
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