27 мая 2023
26 мая 2023

В Челябинске частично перекроют проспект Ленина из-за ремонта. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Низкий уровень самоизоляции. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, автомобили, транспорт, движение, проспект ленина, дорога
Движение будет закрыто до 20 июня Фото:

В Челябинске из-за ремонта перекроют часть проспекта Ленина в районе улицы Российской. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с проведением работ на сетях водоснабжения с 28 мая до 20 июня будет закрыт правый отнесенный поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую. Водителей просят учитывать временные знаки дорожного движения», — уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Челябинске в текущем году отремонтируют две улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны: имени Рождественского и имени Агалакова. На Рождественского отремонтируют участок от проспекта Ленина до улицы Гагарина.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске из-за ремонта перекроют часть проспекта Ленина в районе улицы Российской. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с проведением работ на сетях водоснабжения с 28 мая до 20 июня будет закрыт правый отнесенный поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую. Водителей просят учитывать временные знаки дорожного движения», — уточнили в мэрии. Ранее сообщалось, что в Челябинске в текущем году отремонтируют две улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны: имени Рождественского и имени Агалакова. На Рождественского отремонтируют участок от проспекта Ленина до улицы Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...