Движение будет закрыто до 20 июня
В Челябинске из-за ремонта перекроют часть проспекта Ленина в районе улицы Российской. Об этом сообщили в администрации города.
«В связи с проведением работ на сетях водоснабжения с 28 мая до 20 июня будет закрыт правый отнесенный поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую. Водителей просят учитывать временные знаки дорожного движения», — уточнили в мэрии.
Ранее сообщалось, что в Челябинске в текущем году отремонтируют две улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны: имени Рождественского и имени Агалакова. На Рождественского отремонтируют участок от проспекта Ленина до улицы Гагарина.
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