Жители частного сектора боятся, что огонь перекинется на дома (архивное фото)
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Копейске (Челябинская область) жители двух улиц помогают тушить природный пожар, который угрожает их домам. По предварительным данным, неизвестный поджег камыш.
«Горит очень сильно. Люди в панике с полными ведрами воды, лопатами и граблями помогают тушить огонь», — сообщается в паблике «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, пламя перекинулось на частные дома. В ГУ МЧС по Челябинской области эту информацию не подтверждают. По данным ведомства, горит камыш в районе улиц Бойко и Горшкова. На месте работают четыре автоцистерны.
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