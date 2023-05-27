27 мая 2023
26 мая 2023

Жители Копейска помогают тушить природный пожар, который угрожает их домам. Фото

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, огонь, лесной пожар, село запасное, сгоревшая электроопора
Жители частного сектора боятся, что огонь перекинется на дома (архивное фото) Фото:
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В Копейске (Челябинская область) жители двух улиц помогают тушить природный пожар, который угрожает их домам. По предварительным данным, неизвестный поджег камыш.

«Горит очень сильно. Люди в панике с полными ведрами воды, лопатами и граблями помогают тушить огонь», — сообщается в паблике «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пламя перекинулось на частные дома. В ГУ МЧС по Челябинской области эту информацию не подтверждают. По данным ведомства, горит камыш в районе улиц Бойко и Горшкова. На месте работают четыре автоцистерны.

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В Копейске (Челябинская область) жители двух улиц помогают тушить природный пожар, который угрожает их домам. По предварительным данным, неизвестный поджег камыш. «Горит очень сильно. Люди в панике с полными ведрами воды, лопатами и граблями помогают тушить огонь», — сообщается в паблике «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, пламя перекинулось на частные дома. В ГУ МЧС по Челябинской области эту информацию не подтверждают. По данным ведомства, горит камыш в районе улиц Бойко и Горшкова. На месте работают четыре автоцистерны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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