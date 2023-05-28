28 мая 2023

ВСУ выпустили по Юрьевке две ракеты Storm Shadow

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, ракета, бомба, рсзо, M270, stock, умная, ATACMS, М270
В сторону Юрьевки выпущено две ракеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ выпустили по населенному пункту Юрьевка (ДНР) две ракеты Storm Shadow. Об сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: населенный пункт Юрьевка. Выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow», — публикует представительство в своем telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщало, что российские ПВО перехватили французские крылатые ракеты Storm Shadow и украинский тактический снаряд «Гром-2». Стратегический аналитик Говард Уилдон заявлял, что после передачи украинской стороны ракет Storm Shadow Британия истощила свои запасы вооружения, пишет «Национальная служба новостей». По его мнению, британские власти должны подумать о том, чтобы сохранить большую часть запасов своего оружия на случай вооруженного конфликта.

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ВСУ выпустили по населенному пункту Юрьевка (ДНР) две ракеты Storm Shadow. Об сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: населенный пункт Юрьевка. Выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow», — публикует представительство в своем telegram-канале. Ранее Минобороны сообщало, что российские ПВО перехватили французские крылатые ракеты Storm Shadow и украинский тактический снаряд «Гром-2». Стратегический аналитик Говард Уилдон заявлял, что после передачи украинской стороны ракет Storm Shadow Британия истощила свои запасы вооружения, пишет «Национальная служба новостей». По его мнению, британские власти должны подумать о том, чтобы сохранить большую часть запасов своего оружия на случай вооруженного конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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