ВСУ выпустили по населенному пункту Юрьевка (ДНР) две ракеты Storm Shadow. Об сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: населенный пункт Юрьевка. Выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow», —
Ранее Минобороны сообщало, что российские ПВО перехватили французские крылатые ракеты Storm Shadow и украинский тактический снаряд «Гром-2». Стратегический аналитик Говард Уилдон заявлял, что после передачи украинской стороны ракет Storm Shadow Британия истощила свои запасы вооружения, пишет «Национальная служба новостей». По его мнению, британские власти должны подумать о том, чтобы сохранить большую часть запасов своего оружия на случай вооруженного конфликта.
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