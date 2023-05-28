В Свердловской области нашли поддельный сыр из Башкирии

В сыре из Башкирии кроме молочных жиров оказались и растительные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили в Свердловской области поддельный сыр. Молочный продукт содержит растительные жиры, которых быть не должно, пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Образец сыра на исследования привезли инспекторы Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Химики-аналитики проверили пробу на газовом хроматографе и обнаружили растительные жиры, которых в молоке и молочной продукции быть не должно», — рассказали эксперты.

Специалисты добавили, что производен сыр в Башкирии, при этом марка продукта не называется. Однако источник агентства уточнил, что он продается на уральских прилавках. Информацию о несоответствии товара свердловский Россельхознадзор передаст башкирским коллегам, которые должны будут применить к недобросовестным фермерам санкции.

Ранее в регион поступило 20 тонн поддельного сливочного масла. Индивидуальный предприниматель предоставил на свой продукт ветеринарные документы с признаками фальсификации.