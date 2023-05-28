28 мая 2023

В Свердловской области нашли поддельный сыр из Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочная ферма ООО «Ударник». Екатеринбург, сыр, дегустация
В сыре из Башкирии кроме молочных жиров оказались и растительные Фото:

Специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили в Свердловской области поддельный сыр. Молочный продукт содержит растительные жиры, которых быть не должно, пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Образец сыра на исследования привезли инспекторы Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Химики-аналитики проверили пробу на газовом хроматографе и обнаружили растительные жиры, которых в молоке и молочной продукции быть не должно», — рассказали эксперты.

Специалисты добавили, что производен сыр в Башкирии, при этом марка продукта не называется. Однако источник агентства уточнил, что он продается на уральских прилавках. Информацию о несоответствии товара свердловский Россельхознадзор передаст башкирским коллегам, которые должны будут применить к недобросовестным фермерам санкции.

Ранее в регион поступило 20 тонн поддельного сливочного масла. Индивидуальный предприниматель предоставил на свой продукт ветеринарные документы с признаками фальсификации.

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Специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили в Свердловской области поддельный сыр. Молочный продукт содержит растительные жиры, которых быть не должно, пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Образец сыра на исследования привезли инспекторы Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Химики-аналитики проверили пробу на газовом хроматографе и обнаружили растительные жиры, которых в молоке и молочной продукции быть не должно», — рассказали эксперты. Специалисты добавили, что производен сыр в Башкирии, при этом марка продукта не называется. Однако источник агентства уточнил, что он продается на уральских прилавках. Информацию о несоответствии товара свердловский Россельхознадзор передаст башкирским коллегам, которые должны будут применить к недобросовестным фермерам санкции. Ранее в регион поступило 20 тонн поддельного сливочного масла. Индивидуальный предприниматель предоставил на свой продукт ветеринарные документы с признаками фальсификации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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