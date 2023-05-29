Челябинских старшеклассников выгнали с ЕГЭ

Молодые люди пытались списывать со шпаргалок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области во время проведения ЕГЭ по русскому языку с экзамена удалили несколько одиннадцатиклассников. Как сообщил ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас, выпускники пытались использовать шпаргалки. Об этом URA.RU сообщили 29 мая в пресс-службе министерства образования области.

«Сегодня во время проведения ЕГЭ по русскому языку было зафиксировано три нарушения. За них одиннадцатиклассники были удалены с экзамена без права пересдачи в этом году. Два участника удалены за наличие шпаргалки, один — за мобильный телефон», — заявил Барабас.

ЕГЭ по русскому языку в регионе сдали 13 тысяч 175 человек. На выполнение заданий отводилось три с половиной часа. За экзаменом следили система видеонаблюдения и общественные наблюдатели. Результаты экзамена по русскому языку станут известны не позднее 16 июня.

Для получения аттестата необходимо набрать по русскому языку не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз. Минимальный порог, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.