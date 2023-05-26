Свердловские власти ответили погорельцам из Сосьвы, обратившимся к Владимиру Путину

Глава рабочей группы Вервейн: свердловские власти оказывают полную поддержку погорельцам в Сосьве

Помощь погорельцам Сосьвы оказывается регулярно и адресно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Пострадавшим от пожара в Сосьве (Свердловская область) жителям оказывается всесторонняя поддержка в восстановлении жилья, документов и положенных по закону выплат. Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы по мониторингу ликвидации последствий пожаров на территории Северного управленческого округа Александр Вервейн.

«Мы со всеми жителями, которым сегодня требуется помощь, постоянно на связи, регулярно встречаемся, все пожелания стараемся учесть. Это максимально адресная работа, в которой учитываются конкретные ситуации людей, а они очень разные», — сообщил Вервейн.

Руководитель рабочей группы рассказал, что помощь погорельцам оказывается в оформлении денежных компенсаций и документов. «Параллельно со строительством домов помогаем людям оформить необходимые бумаги. Есть случаи, когда сгоревшие дома, участки попросту не были оформлены, не хватает данных. Здесь при поддержке прокуратуры разбираемся предметно, обращаемся в суд, чтобы жители получили основание для получения нового дома вместо утраченного», — отметил Александр Вервейн, подчеркнув, что выполняются все поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сосьвы, пострадавшие от масштабного пожара 25 апреля записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В обращении погорельцы просили главу государства взять под контроль строительство жилья в поселке. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить из резервного фонда правительства порядка 95 миллионов рублей в помощь погорельцам, помимо этого финансовую помощь окажет правительство РФ.