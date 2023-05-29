Вице-премьер Чернышенко похвалил лоббистские возможности Махонина

Чернышенко (слева) и Махонин (справа) обменялись комплиментами Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

За 2022—2023 год Пермский край привлек 80 млрд рублей из федерального бюджета. Во многом это произошло благодаря лоббистским возможностям губернатора Дмитрий Махонина, заявил 29 мая вице-премьер РФ, председатель оргкомитета празднования 300-летия Перми Дмитрий Чернышенко во время пресс-конференции в ТАСС. Трансляция проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Правительство РФ за 2022—2023 год из федерального бюджета на реализацию различных программ, нацпроектов, выделило более 80 млрд рублей. Благодаря, в том числе, умелому лоббизму губернатора. Это серьезный федеральный вклад в создание праздничной атмосферы», — отметил Чернышенко.

Дмитрий Махонин в своем приветственном слове поблагодарил Дмитрия Чернышенко за то, что он согласился возглавить федеральный оргкомитет. «Было приятно, что он согласился. Потому что мы точно знаем, что если он берется за дело, то ведет большую кропотливую работу. Мы обязаны ему как минимум половиной истории успеха», — заявил Махонина.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Дмитрий Махонин подарил Дмитрию Чернышенко велосипед «Кама». А вице-премьер РФ назвал свое любимое место в Перми.