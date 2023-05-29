В Свердловскую область ввезли опасную продукцию из Узбекистана

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 29 мая сотрудники таможни выявили у пассажиров из Узбекистана опасные партии меда и молочной продукции. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
«При осмотре ручной клади и багажа пассажиров в Кольцово у граждан из Узбекистана нашли опасные партии меда и молочной продукции. На них не было маркировки, заводской упаковки и ветдокументов», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Специалисты Россельхознадзора изъяли партию опасных продуктов и уничтожили. Материалы дел переданы в таможенные органы, резюмировали в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области нашли поддельный сыр из Башкирии. Молочный продукт содержит растительные жиры, которых быть не должно, пояснили в Россельхознадзоре.
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