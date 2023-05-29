29 мая 2023

В Свердловскую область ввезли опасную продукцию из Узбекистана

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , урожай, мед, еда, продовольственная безопасность, агро2022
В Кольцово нашли партию опасного меда (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 29 мая сотрудники таможни выявили у пассажиров из Узбекистана опасные партии меда и молочной продукции. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

«При осмотре ручной клади и багажа пассажиров в Кольцово у граждан из Узбекистана нашли опасные партии меда и молочной продукции. На них не было маркировки, заводской упаковки и ветдокументов», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Специалисты Россельхознадзора изъяли партию опасных продуктов и уничтожили. Материалы дел переданы в таможенные органы, резюмировали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области нашли поддельный сыр из Башкирии. Молочный продукт содержит растительные жиры, которых быть не должно, пояснили в Россельхознадзоре.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 29 мая сотрудники таможни выявили у пассажиров из Узбекистана опасные партии меда и молочной продукции. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. «При осмотре ручной клади и багажа пассажиров в Кольцово у граждан из Узбекистана нашли опасные партии меда и молочной продукции. На них не было маркировки, заводской упаковки и ветдокументов», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Специалисты Россельхознадзора изъяли партию опасных продуктов и уничтожили. Материалы дел переданы в таможенные органы, резюмировали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области нашли поддельный сыр из Башкирии. Молочный продукт содержит растительные жиры, которых быть не должно, пояснили в Россельхознадзоре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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