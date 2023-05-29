29 мая 2023

Пермяк пытался спрятать проданную с торгов иномарку в огороде

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалоны. Екатеринбург, порш
Житель Перми не хотел расставаться со своим Porsche Cayenne Фото:

Пермяк пытался спрятать проданный за долги Porsche Cayenne у себя на садовом участке. О том, как судебные приставы обнаружили автомобиль рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«Судебные приставы арестовали у жителя Перми Porsche Cayenne S Hybrid за долги по налогам и кредитам, но автомобиль оставили на хранение владельцу, в надежде, что он из страха потерять машину погасит все задолженности. Пермяк не спешил выплачивать долг, тогда иномарка была продана с торгов. Новый владелец получил машину лишь после того, как к предыдущему владельце нагрянули приставы и изъяли автомобиль, который он прятал за высоким забором садового участка.

Сумма задолженности пермяка составляла 950 тысяч рублей. продажа иномарки позволила полностью погасить сумму долга.

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Пермяк пытался спрятать проданный за долги Porsche Cayenne у себя на садовом участке. О том, как судебные приставы обнаружили автомобиль рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «Судебные приставы арестовали у жителя Перми Porsche Cayenne S Hybrid за долги по налогам и кредитам, но автомобиль оставили на хранение владельцу, в надежде, что он из страха потерять машину погасит все задолженности. Пермяк не спешил выплачивать долг, тогда иномарка была продана с торгов. Новый владелец получил машину лишь после того, как к предыдущему владельце нагрянули приставы и изъяли автомобиль, который он прятал за высоким забором садового участка. Сумма задолженности пермяка составляла 950 тысяч рублей. продажа иномарки позволила полностью погасить сумму долга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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