Пермяк пытался спрятать проданную с торгов иномарку в огороде

Пермяк пытался спрятать проданный за долги Porsche Cayenne у себя на садовом участке. О том, как судебные приставы обнаружили автомобиль рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
«Судебные приставы арестовали у жителя Перми Porsche Cayenne S Hybrid за долги по налогам и кредитам, но автомобиль оставили на хранение владельцу, в надежде, что он из страха потерять машину погасит все задолженности. Пермяк не спешил выплачивать долг, тогда иномарка была продана с торгов. Новый владелец получил машину лишь после того, как к предыдущему владельце нагрянули приставы и изъяли автомобиль, который он прятал за высоким забором садового участка.
Сумма задолженности пермяка составляла 950 тысяч рублей. продажа иномарки позволила полностью погасить сумму долга.
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