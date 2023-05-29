Пермяк пытался спрятать проданную с торгов иномарку в огороде

30 мая 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Житель Перми не хотел расставаться со своим Porsche Cayenne Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяк пытался спрятать проданный за долги Porsche Cayenne у себя на садовом участке. О том, как судебные приставы обнаружили автомобиль рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «Судебные приставы арестовали у жителя Перми Porsche Cayenne S Hybrid за долги по налогам и кредитам, но автомобиль оставили на хранение владельцу, в надежде, что он из страха потерять машину погасит все задолженности. Пермяк не спешил выплачивать долг, тогда иномарка была продана с торгов. Новый владелец получил машину лишь после того, как к предыдущему владельце нагрянули приставы и изъяли автомобиль, который он прятал за высоким забором садового участка. Сумма задолженности пермяка составляла 950 тысяч рублей. продажа иномарки позволила полностью погасить сумму долга.

Пермяк пытался спрятать проданный за долги Porsche Cayenne у себя на садовом участке. О том, как судебные приставы обнаружили автомобиль рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «Судебные приставы арестовали у жителя Перми Porsche Cayenne S Hybrid за долги по налогам и кредитам, но автомобиль оставили на хранение владельцу, в надежде, что он из страха потерять машину погасит все задолженности. Пермяк не спешил выплачивать долг, тогда иномарка была продана с торгов. Новый владелец получил машину лишь после того, как к предыдущему владельце нагрянули приставы и изъяли автомобиль, который он прятал за высоким забором садового участка. Сумма задолженности пермяка составляла 950 тысяч рублей. продажа иномарки позволила полностью погасить сумму долга.