30 мая 2023

Советник пермского мэра уходит со своего поста

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., агеев виктор
Агеев доработает до 2 июня и покинет должность Фото:

Советник главы Перми Виктор Агеев покидает администрацию города. Об этом мэрия сообщает в своем telegram-канале.

«Виктор Агеев покидает мэрию Перми — ранее он занимал должность советника Главы Перми», — сообщает администрация. 2 июня станет последним рабочим днем Агеева.

В мэрии чиновник работал с 2010 года. Свою карьеру он начал с должности замглавы города, в 2015 году Агеев также возглавил департамент экономики и промышленной политики. В 2017 его назначили зампредседателя краевого правительства, а с 2020 года он вновь вернулся в должность заммэра города, совмещая ее с руководством в городском управлении капитального строительства (УКС). В феврале 2023 года чиновник покинул должность заместителя главы города, став советником.

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Советник главы Перми Виктор Агеев покидает администрацию города. Об этом мэрия сообщает в своем telegram-канале. «Виктор Агеев покидает мэрию Перми — ранее он занимал должность советника Главы Перми», — сообщает администрация. 2 июня станет последним рабочим днем Агеева. В мэрии чиновник работал с 2010 года. Свою карьеру он начал с должности замглавы города, в 2015 году Агеев также возглавил департамент экономики и промышленной политики. В 2017 его назначили зампредседателя краевого правительства, а с 2020 года он вновь вернулся в должность заммэра города, совмещая ее с руководством в городском управлении капитального строительства (УКС). В феврале 2023 года чиновник покинул должность заместителя главы города, став советником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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