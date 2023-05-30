Советник пермского мэра уходит со своего поста

31 мая 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Агеев доработает до 2 июня и покинет должность Фото: Василий Заболотных © URA.RU Советник главы Перми Виктор Агеев покидает администрацию города. Об этом мэрия сообщает в своем telegram-канале. «Виктор Агеев покидает мэрию Перми — ранее он занимал должность советника Главы Перми», — сообщает администрация. 2 июня станет последним рабочим днем Агеева. В мэрии чиновник работал с 2010 года. Свою карьеру он начал с должности замглавы города, в 2015 году Агеев также возглавил департамент экономики и промышленной политики. В 2017 его назначили зампредседателя краевого правительства, а с 2020 года он вновь вернулся в должность заммэра города, совмещая ее с руководством в городском управлении капитального строительства (УКС). В феврале 2023 года чиновник покинул должность заместителя главы города, став советником.

Советник главы Перми Виктор Агеев покидает администрацию города. Об этом мэрия сообщает в своем telegram-канале. «Виктор Агеев покидает мэрию Перми — ранее он занимал должность советника Главы Перми», — сообщает администрация. 2 июня станет последним рабочим днем Агеева. В мэрии чиновник работал с 2010 года. Свою карьеру он начал с должности замглавы города, в 2015 году Агеев также возглавил департамент экономики и промышленной политики. В 2017 его назначили зампредседателя краевого правительства, а с 2020 года он вновь вернулся в должность заммэра города, совмещая ее с руководством в городском управлении капитального строительства (УКС). В феврале 2023 года чиновник покинул должность заместителя главы города, став советником.