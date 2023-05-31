В Челябинске запустят автобус до популярных пляжей. Карта

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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
К популярным водоемам Челябинска горожан доставит специальный автобус Фото:

В Челябинске с 1 июня запускают автобусные рейсы к популярным водоемом города. Об этом сообщили 31 мая в управлении транспорта.

«Возобновляем работу рекреационного маршрута. Автобус №38 „Областная больница — ‚Изумруд‘“, следует до Шершневского водохранилища и Изумрудного карьера по улицам Блюхера, Кузнецова, Калининградская», — говорится в сообщении.

Рейс будут выполняться с 1 июня по 3 сентября каждые 30 минут ежедневно. Первый автобус будет отправляться от областной больницы в 7:00, а от санатория «Изумруд» — в 7:15. Последние автобусы уйдут в 20:00 от областной больницы и в 20:15 от «Изумруда».

Последние две недели в Челябинской области стоит аномальная жара. Официально пляжный сезон стартует 1 июня, однако уже сейчас челябинцы тянутся к воде — на городских пляжах ее температура составляет 20-24 градуса.

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В Челябинске с 1 июня запускают автобусные рейсы к популярным водоемом города. Об этом сообщили 31 мая в управлении транспорта. «Возобновляем работу рекреационного маршрута. Автобус №38 „Областная больница — ‚Изумруд‘“, следует до Шершневского водохранилища и Изумрудного карьера по улицам Блюхера, Кузнецова, Калининградская», — говорится в сообщении. Рейс будут выполняться с 1 июня по 3 сентября каждые 30 минут ежедневно. Первый автобус будет отправляться от областной больницы в 7:00, а от санатория «Изумруд» — в 7:15. Последние автобусы уйдут в 20:00 от областной больницы и в 20:15 от «Изумруда». Последние две недели в Челябинской области стоит аномальная жара. Официально пляжный сезон стартует 1 июня, однако уже сейчас челябинцы тянутся к воде — на городских пляжах ее температура составляет 20-24 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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