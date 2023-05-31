К популярным водоемам Челябинска горожан доставит специальный автобус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 1 июня запускают автобусные рейсы к популярным водоемом города. Об этом сообщили 31 мая в управлении транспорта.

«Возобновляем работу рекреационного маршрута. Автобус №38 „Областная больница — ‚Изумруд‘“, следует до Шершневского водохранилища и Изумрудного карьера по улицам Блюхера, Кузнецова, Калининградская», — говорится в сообщении.

Рейс будут выполняться с 1 июня по 3 сентября каждые 30 минут ежедневно. Первый автобус будет отправляться от областной больницы в 7:00, а от санатория «Изумруд» — в 7:15. Последние автобусы уйдут в 20:00 от областной больницы и в 20:15 от «Изумруда».

Последние две недели в Челябинской области стоит аномальная жара. Официально пляжный сезон стартует 1 июня, однако уже сейчас челябинцы тянутся к воде — на городских пляжах ее температура составляет 20-24 градуса.