В Челябинске будут судить 24 мошенников в сфере автострахования

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Подозреваемые провернули аферы с автостраховками на 31 млн рублей Фото:

В Челябинске перед судом предстанут 24 обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования. Подозреваемые провернули аферы с автостраховками на 31 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а затем обращались за выплатами, представляя в страховые компании недостоверные сведения. 13 страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 31 миллиона рублей», — сообщила URA.RU Ирина Волк.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области закончено предварительное расследование. Возбуждено 72 уголовных дела по статьям 159 и 210 УК РФ. Мошенники возместили более четырех миллионов рублей ущерба. Также наложен арест на их имущество общей стоимостью порядка 10 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что в в Челябинске будут судить 16 участников международного преступного сообщества. Обвиняемые предстанут перед судом за незаконный оборот крупных партий наркотиков.

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В Челябинске перед судом предстанут 24 обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования. Подозреваемые провернули аферы с автостраховками на 31 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «По версии следствия, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а затем обращались за выплатами, представляя в страховые компании недостоверные сведения. 13 страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 31 миллиона рублей», — сообщила URA.RU Ирина Волк. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области закончено предварительное расследование. Возбуждено 72 уголовных дела по статьям 159 и 210 УК РФ. Мошенники возместили более четырех миллионов рублей ущерба. Также наложен арест на их имущество общей стоимостью порядка 10 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Ранее стало известно, что в в Челябинске будут судить 16 участников международного преступного сообщества. Обвиняемые предстанут перед судом за незаконный оборот крупных партий наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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