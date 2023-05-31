В Челябинске будут судить 24 мошенников в сфере автострахования

Подозреваемые провернули аферы с автостраховками на 31 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске перед судом предстанут 24 обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования. Подозреваемые провернули аферы с автостраховками на 31 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а затем обращались за выплатами, представляя в страховые компании недостоверные сведения. 13 страховым компаниям причинен ущерб в размере свыше 31 миллиона рублей», — сообщила URA.RU Ирина Волк.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области закончено предварительное расследование. Возбуждено 72 уголовных дела по статьям 159 и 210 УК РФ. Мошенники возместили более четырех миллионов рублей ущерба. Также наложен арест на их имущество общей стоимостью порядка 10 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что в в Челябинске будут судить 16 участников международного преступного сообщества. Обвиняемые предстанут перед судом за незаконный оборот крупных партий наркотиков.