29 мая 2023

В Челябинске будут судить 16 участников международного преступного сообщества

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
У членов группировки изъяли более 40 килограммов героина Фото:

В Челябинске 16 участников международного преступного сообщества предстанут перед судом за незаконный оборот крупных партий наркотиков. Деятельность криминальной организации была пресечена сотрудниками ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, по делу вынесено обвинительное заключение.

«Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 участников преступного сообщества, 9 из которых являются иностранными гражданами. По версии следствия, обвиняемые в период с января 2020 по декабрь 2022 годы, действуя под руководством неустановленного организатора международной преступной группы, осуществляли незаконный сбыт наркотических средств по всей стране», — заявили в пресс-службе прокуратуры области.

В областном главке URA.RU отметили, что полицейские установили, что лидером группировки выступал гражданин иностранного государства. Он организовывал контрабандные поставками героина на территорию России, распределял наркотики между дилерами и координировал действия соучастников.

В прокуратуре отмечают, что ОПГ действовала на территории Челябинской, Свердловской, Московской, Самарской областей, Республики Башкортостан и Приморского края. У группировки правоохранители изъяли более 40 килограммов героина. Кроме того, в сентябре 2022 года двое участников ОПГ переместили через границу РФ более 1,9 кг гашиша, спрятав его в тайнике в бензобаке автомобиля.

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В Челябинске 16 участников международного преступного сообщества предстанут перед судом за незаконный оборот крупных партий наркотиков. Деятельность криминальной организации была пресечена сотрудниками ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, по делу вынесено обвинительное заключение. «Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 участников преступного сообщества, 9 из которых являются иностранными гражданами. По версии следствия, обвиняемые в период с января 2020 по декабрь 2022 годы, действуя под руководством неустановленного организатора международной преступной группы, осуществляли незаконный сбыт наркотических средств по всей стране», — заявили в пресс-службе прокуратуры области. В областном главке URA.RU отметили, что полицейские установили, что лидером группировки выступал гражданин иностранного государства. Он организовывал контрабандные поставками героина на территорию России, распределял наркотики между дилерами и координировал действия соучастников. В прокуратуре отмечают, что ОПГ действовала на территории Челябинской, Свердловской, Московской, Самарской областей, Республики Башкортостан и Приморского края. У группировки правоохранители изъяли более 40 килограммов героина. Кроме того, в сентябре 2022 года двое участников ОПГ переместили через границу РФ более 1,9 кг гашиша, спрятав его в тайнике в бензобаке автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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