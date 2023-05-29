В Челябинске будут судить 16 участников международного преступного сообщества

У членов группировки изъяли более 40 килограммов героина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 16 участников международного преступного сообщества предстанут перед судом за незаконный оборот крупных партий наркотиков. Деятельность криминальной организации была пресечена сотрудниками ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, по делу вынесено обвинительное заключение.

«Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 участников преступного сообщества, 9 из которых являются иностранными гражданами. По версии следствия, обвиняемые в период с января 2020 по декабрь 2022 годы, действуя под руководством неустановленного организатора международной преступной группы, осуществляли незаконный сбыт наркотических средств по всей стране», — заявили в пресс-службе прокуратуры области.

В областном главке URA.RU отметили, что полицейские установили, что лидером группировки выступал гражданин иностранного государства. Он организовывал контрабандные поставками героина на территорию России, распределял наркотики между дилерами и координировал действия соучастников.

В прокуратуре отмечают, что ОПГ действовала на территории Челябинской, Свердловской, Московской, Самарской областей, Республики Башкортостан и Приморского края. У группировки правоохранители изъяли более 40 килограммов героина. Кроме того, в сентябре 2022 года двое участников ОПГ переместили через границу РФ более 1,9 кг гашиша, спрятав его в тайнике в бензобаке автомобиля.