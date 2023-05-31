31 мая 2023
30 мая 2023

Рыбак из ХМАО похвастался уловом огромных карасей. Фото

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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, рыболов, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
Рыбак из Сургута поймал крупных карасей на водоеме Фото:

Рыбак из Сургута (ХМАО) Дмитрий Лобанов выловил крупных карасей на водоеме. Фото улова он похвастался в социальной сети.

«День был удачный», — написал Дмитрий Лобанов в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, что размер пойманных карасей в несколько раз больше ладони рыбака.

Пойманные караси
Пойманные караси
Фото:

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Рыбак из Сургута (ХМАО) Дмитрий Лобанов выловил крупных карасей на водоеме. Фото улова он похвастался в социальной сети. «День был удачный», — написал Дмитрий Лобанов в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, что размер пойманных карасей в несколько раз больше ладони рыбака.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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