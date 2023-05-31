Рыбак из Сургута поймал крупных карасей на водоеме
Рыбак из Сургута (ХМАО) Дмитрий Лобанов выловил крупных карасей на водоеме. Фото улова он похвастался в социальной сети.
«День был удачный», — написал Дмитрий Лобанов в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, что размер пойманных карасей в несколько раз больше ладони рыбака.
Пойманные караси
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