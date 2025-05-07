В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в Нижневартовске (ХМАО) состоялся митинг. Участие в церемонии приняли политэлиты города, ветераны, депутаты, представители силовых ведомств и трудовые коллективы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.
«80 лет прошло со дня Великой Победы, но этот подвиг навсегда будет жить в наших сердцах. Мы склоняем головы перед мужеством и самоотверженностью героев. Сегодняшний день напоминает нам о том, как важно беречь мир, помнить о прошлом и гордиться этой Великой Победой», — открыл митинг мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Он поздравил с праздником и поблагодарил присутствующих на мероприятии ветеранов.
Также участников митинга поприветствовал председатель думы Нижневартовска Алексей Сатинов. «Мы собрались, чтобы отдать дань памяти тем, кто завоевал для нас этот мир, это солнце, которое сегодня нам светит. Он дался стране дорого — 27 тысяч жизней было отдано за Победу, чтобы мы с вами жили мирно и счастливо», — обратился он к вартовчанам.
В честь павших героев Великой Отечественной войны над площадью прозвучали торжественные залпы из воинских орудий. А в небо взмыли белые голуби в знак мира, который достался ценой огромных потерь. Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Ранее URA.RU писало, как жители ХМАО планируют отметить День Победы в 2025 году. По всему региону пройдут военные парады, праздничные акции и экскурсии по легендарным местам.
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