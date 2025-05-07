Омбудсмен ХМАО помогла участнику «Бессмертного полка» получить награду погибшего на СВО сына

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась ускоренной передачи Ордена мужества семье погибшего бойца СВО. В аппарате омбудсмена журналисту URA.RU сообщили, что награда будет передана отцу военнослужащего из Пыть-Яха, который 9 мая пройдет с портретом сына в рядах «Бессмертного полка».
«Уполномоченный обратилась с ходатайством в Минобороны России в интересах родственников военнослужащего, погибшего в зоне СВО при исполнении боевых задач, награжденного посмертно Орденом Мужества, о скорейшей доставке награды. Награда доставлена в военный комиссариат городов Нефтеюганск, Пыть-Ях и Нефтеюганского района и будет вручена в дни празднования дня Великой Победы отцу военнослужащего, который планирует пройти в составе Бессмертного полка в городе Пыть-Яхе с портретом своего сына», — сообщили в аппарате.
Вручать награду отцу бойца будет военный комиссар Нефтеюганска, Пыть-Яха и Пыть-Яхского района. Погибший пал, защищая Родину, на территории ДНР.
В Ханты-Мансийском автономном округе действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей: выделяются субсидии на жилье, оказывается помощь раненным бойцам, а также вручение государственных наград. Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества еще одного жителя региона, погибшего в зоне спецоперации.
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