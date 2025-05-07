07 мая 2025

В ХМАО увеличена компенсация на проезд к месту отдыха многодетным семьям

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетным семьям в ХМАО компенсируют проезд к месту отдыха
Многодетным семьям в ХМАО компенсируют проезд к месту отдыха Фото:

В Югре многодетным семьям повысили до 20 тысяч рублей компенсацию на проезд к месту отдыха. Льготой можно воспользоваться 1 раз в 2 года.

«В Югре размер компенсации на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно детям из многодетных семей по путевкам увеличен до 20 тысяч рублей», — сообщили в «Агентстве социального благополучия Югры». Расходы возмещают за проезд каждого ребенка, выезжающего к месту отдыха, оздоровления и обратно при предоставлении или приобретении путевки

Воспользоваться льготой можно 1 раз в 2 года при путешествии по России. Компенсацию можно получить в случае приобретения билета на поезд или водный транспорт, пояснили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО внесло изменения в порядок предоставления социальной помощи. В приоритете — многодетные семьи, семьи с детьми и семьи участников СВО.

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В Югре многодетным семьям повысили до 20 тысяч рублей компенсацию на проезд к месту отдыха. Льготой можно воспользоваться 1 раз в 2 года. «В Югре размер компенсации на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно детям из многодетных семей по путевкам увеличен до 20 тысяч рублей», — сообщили в «Агентстве социального благополучия Югры». Расходы возмещают за проезд каждого ребенка, выезжающего к месту отдыха, оздоровления и обратно при предоставлении или приобретении путевки Воспользоваться льготой можно 1 раз в 2 года при путешествии по России. Компенсацию можно получить в случае приобретения билета на поезд или водный транспорт, пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО внесло изменения в порядок предоставления социальной помощи. В приоритете — многодетные семьи, семьи с детьми и семьи участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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