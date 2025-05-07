В ХМАО увеличена компенсация на проезд к месту отдыха многодетным семьям

В Югре многодетным семьям повысили до 20 тысяч рублей компенсацию на проезд к месту отдыха. Льготой можно воспользоваться 1 раз в 2 года.
«В Югре размер компенсации на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно детям из многодетных семей по путевкам увеличен до 20 тысяч рублей», — сообщили в «Агентстве социального благополучия Югры». Расходы возмещают за проезд каждого ребенка, выезжающего к месту отдыха, оздоровления и обратно при предоставлении или приобретении путевки
Воспользоваться льготой можно 1 раз в 2 года при путешествии по России. Компенсацию можно получить в случае приобретения билета на поезд или водный транспорт, пояснили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО внесло изменения в порядок предоставления социальной помощи. В приоритете — многодетные семьи, семьи с детьми и семьи участников СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!