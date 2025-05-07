07 мая 2025

Врач из ХМАО 9 мая будет пилотировать самолет с портретами бойцов Красной армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Иванко из ХМАО примет участие в акции «Бессмертный полк в небе»
Анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Иванко из ХМАО примет участие в акции «Бессмертный полк в небе» Фото:

Анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Иванко из Сургутской клинической травматологической больницы примет участие в акции «Бессмертный полк в небе», которая пройдет в Югре в праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

«В День Победы воздушное судно Вячеслава Иванко поднимется в небо с портретом его деда — Ивана Власовича», — уточнили в пресс-службе. Также известно, что врач лично принимает участие в подготовке воздушной техники к полетам.

Дед врача — Иван Власович, был призван на фронт в 1943 году. После Победы он занимал должность капитана НКВД и обеспечивал порядок во время Нюрнбергского процесса. В мирное время ветеран работал журналистом, был депутатом и до выхода на пенсию возглавлял районную редакцию.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в честь празднования 80-летия Великой Победы авиационная пилотажная группа «Барсы» совершит полет над несколькими городами региона. В небо поднимутся семь самолетов с портретами ветеранов.

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Анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Иванко из Сургутской клинической травматологической больницы примет участие в акции «Бессмертный полк в небе», которая пройдет в Югре в праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения. «В День Победы воздушное судно Вячеслава Иванко поднимется в небо с портретом его деда — Ивана Власовича», — уточнили в пресс-службе. Также известно, что врач лично принимает участие в подготовке воздушной техники к полетам. Дед врача — Иван Власович, был призван на фронт в 1943 году. После Победы он занимал должность капитана НКВД и обеспечивал порядок во время Нюрнбергского процесса. В мирное время ветеран работал журналистом, был депутатом и до выхода на пенсию возглавлял районную редакцию. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в честь празднования 80-летия Великой Победы авиационная пилотажная группа «Барсы» совершит полет над несколькими городами региона. В небо поднимутся семь самолетов с портретами ветеранов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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