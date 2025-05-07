Еще в двух реках ХМАО уровень воды приближается к критической отметке

На территории ХМАО уровень воды в реках Большой Юган и Вандрас достигнет опасных отметок до 11 мая. Такие данные озвучили специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«С 8 по 10 мая на реке Большой Юган и с 9 по 11 мая на реке Вандрас ожидается достижение опасного явления „половодье“» — сообщается на сайте управления. В реке Большой Юган опасная отметка находится на уровне в 860 см у села Угут, а на реке Вандрас — 775 см у поселка Салым.
Специалисты отмечают, что на этом паводок не закончится. Подъем уровня воды продолжится с затоплением пойменных территорий.
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