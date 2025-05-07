07 мая 2025

Еще в двух реках ХМАО уровень воды приближается к критической отметке

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В реках Большой Юган и Вандрас к 11 мая уровень воды достигнет опасных значений
В реках Большой Юган и Вандрас к 11 мая уровень воды достигнет опасных значений Фото:

На территории ХМАО уровень воды в реках Большой Юган и Вандрас достигнет опасных отметок до 11 мая. Такие данные озвучили специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«С 8 по 10 мая на реке Большой Юган и с 9 по 11 мая на реке Вандрас ожидается достижение опасного явления „половодье“» — сообщается на сайте управления. В реке Большой Юган опасная отметка находится на уровне в 860 см у села Угут, а на реке Вандрас — 775 см у поселка Салым.

Специалисты отмечают, что на этом паводок не закончится. Подъем уровня воды продолжится с затоплением пойменных территорий.

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На территории ХМАО уровень воды в реках Большой Юган и Вандрас достигнет опасных отметок до 11 мая. Такие данные озвучили специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «С 8 по 10 мая на реке Большой Юган и с 9 по 11 мая на реке Вандрас ожидается достижение опасного явления „половодье“» — сообщается на сайте управления. В реке Большой Юган опасная отметка находится на уровне в 860 см у села Угут, а на реке Вандрас — 775 см у поселка Салым. Специалисты отмечают, что на этом паводок не закончится. Подъем уровня воды продолжится с затоплением пойменных территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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